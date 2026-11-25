Các y, bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật.

Tại chương trình, các bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội trực tiếp khám, đánh giá mức độ khuyết tật, tình trạng bệnh lý, tư vấn phương pháp điều trị và phục hồi chức năng phù hợp với từng trường hợp.

Trên cơ sở kết quả khám sàng lọc, các bác sĩ lựa chọn những trường hợp có chỉ định phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cần hỗ trợ dụng cụ trợ giúp để kết nối với các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Chương trình tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng.

Chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn tạo điều kiện để người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao khả năng vận động, tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt độc lập và hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.