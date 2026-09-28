Khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho 915 người cao tuổi xã Cốc San

Tại chương trình, 915 người cao tuổi trên địa bàn xã Cốc San đã được cán bộ y tế tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh thường gặp ở tuổi già.

Cán bộ y tế truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại trạm y tế xã.

Nội dung tập trung hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, duy trì vận động, sử dụng thuốc đúng chỉ định, theo dõi các chỉ số sức khỏe và chủ động khám định kỳ. Qua đó, giúp người cao tuổi nâng cao ý thức tự chăm sóc, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và chủ động phối hợp với gia đình, cơ sở y tế trong quản lý, điều trị bệnh, góp phần duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoạt động truyền thông và khám sức khỏe được tổ chức tại nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó, người cao tuổi được khám, tư vấn sức khỏe và sàng lọc một số bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, xương khớp... Qua thăm khám, cán bộ y tế đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và yếu tố nguy cơ; đồng thời tư vấn, hướng dẫn người dân cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Đối với trường hợp phát hiện bất thường hoặc có nguy cơ mắc bệnh, người cao tuổi được tư vấn, hướng dẫn tiếp tục theo dõi, khám chuyên khoa và điều trị tại cơ sở y tế phù hợp.

Test nhanh tiểu đường cho người cao tuổi.

Hoạt động khám sàng lọc được triển khai ngay tại địa phương giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm và quản lý bệnh tật, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.