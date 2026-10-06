Khám sàng lọc tim bẩm sinh và tai mũi họng cho học sinh xã Ngọc Đường

Bác sĩ khám tai mũi họng cho các em học sinh.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-10, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh tật và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ở trẻ em. Các em học sinh được các y, bác sĩ khám, sàng lọc nhiều chuyên khoa như: Nội khoa, Tim mạch - tim bẩm sinh, Tai - Mũi- Họng, Răng - Hàm - Mặt; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp với lứa tuổi.

Tại chương trình, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã trao 20 suất quà cho học sinh và động viên các em chăm ngoan, học tập tốt, giữ gìn sức khỏe.

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh.

Thông qua khám và sàng lọc, những trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và khuyến nghị thăm khám chuyên sâu khi cần thiết. Đây cũng là dịp để học sinh được trang bị thêm kiến thức về vệ sinh cá nhân, chăm sóc răng miệng, tai mũi họng, dinh dưỡng và chủ động bảo vệ sức khỏe.