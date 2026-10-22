Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho hơn 3.470 trẻ em xã Duy Nghĩa

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ khám sàng lọc cho học sinh Trường Tiểu học Duy Nghĩa. Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ trực tiếp thăm khám, sàng lọc cho 2.507 học sinh tiểu học và 970 trẻ mầm non tại các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Duy Nghĩa và Trường Mầm non Duy Nghĩa.

Qua thăm khám nhằm phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh, kịp thời tư vấn và điều trị. Những trường hợp có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật sẽ được xem xét hỗ trợ thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam, đặc biệt ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai từ năm 2007, chương trình khám sàng lọc đã tiếp cận hơn 500.000 trẻ em tại 31 tỉnh, thành phố trên cả nước, phát hiện 12.900 ca mắc bệnh tim bẩm sinh.

Riêng tại Đà Nẵng, từ năm 2010 đến tháng 5/2025, VFC cùng các đơn vị đồng hành khám sàng lọc cho 50.994 trẻ em; trong đó phát hiện 574 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh và 421 trường hợp được bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm.