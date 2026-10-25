Khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 2.251 trẻ em

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho các cháu thiếu nhi ngay tại các điểm trường, trường mầm non thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố

Chương trình được triển khai tại các địa phương: phường Hoành Bồ và các xã Quảng La, Ba Chẽ, Hải Lạng, Bình Liêu, Đường Hoa, Quảng Hà, Quảng Đức, Quảng La. Hoạt động khám sàng lọc ngay tại trường học giúp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với trẻ em, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc phát hiện, theo dõi các vấn đề sức khỏe của con.

Qua các đợt khám, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện khám sàng lọc cho 2.251 trường hợp. Kết quả ghi nhận 29 trường hợp mắc bệnh lý tim bẩm sinh, trong đó 13 trường hợp được xác định cần xem xét can thiệp.

Đây là kết quả có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em. Bệnh tim bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và chất lượng cuộc sống của trẻ. Việc phát hiện sớm thông qua khám sàng lọc giúp xác định những trường hợp cần được thăm khám chuyên sâu, theo dõi và tư vấn hướng xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ bỏ sót bệnh lý.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ, đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Ngay cả khi trẻ chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Thông qua chương trình, Bệnh viện tiếp tục khẳng định nỗ lực đồng hành cùng gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em; góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khám sàng lọc, hướng tới mục tiêu để mỗi trẻ em đều có cơ hội được phát hiện bệnh sớm và chăm sóc sức khỏe kịp thời.