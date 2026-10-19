Khám sàng lọc phòng ngừa tật khúc xạ học đường cho học sinh

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khúc xạ tại thành phố Đà Nẵng”, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết về chăm sóc và bảo vệ mắt, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên trong việc phát hiện sớm các tật khúc xạ học đường.

Tại chương trình, học sinh được truyền thông về các tật khúc xạ thường gặp như cận thị, viễn thị, loạn thị; nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng ngừa... Cùng với công tác truyền thông, chương trình được lồng ghép với hoạt động khám sàng lọc và tư vấn chăm sóc mắt của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Các nội dung chuyên môn bao gồm đo thị lực xa và gần, đo khúc xạ tự động, khám mắt bằng sinh hiển vi, đo nhãn áp khi có chỉ định, soi đáy mắt đối với những trường hợp cần thiết, cùng với chẩn đoán, tư vấn và hướng dẫn điều trị. Những trường hợp phù hợp với tiêu chuẩn của dự án sẽ được chỉ định cấp kính; các trường hợp cần điều trị chuyên sâu sẽ được lập danh sách chuyển đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi và điều trị.