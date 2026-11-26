Người dân có nhu cầu được phẫu thuật mắt miễn phí, đặc biệt là phẫu thuật đục thủy tinh thể, có mặt lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn (số 357 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn) để khám sàng lọc.

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt, phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và có cơ hội phẫu thuật miễn phí, góp phần cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.