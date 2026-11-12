Khám sàng lọc phát hiện lao tiềm ẩn tại khu vực Lào Cai - Cam Đường

Người dân đến tham gia chương trình khám sàng lọc lao tiềm ẩn.

Hoạt động được triển khai trong hai ngày 12 - 13/11/2026, với tổng số 212 người dự kiến được khám sàng lọc. Trong đó, ngày 12/11, chương trình tổ chức tại Trạm Y tế xã Hợp Thành, dự kiến sàng lọc cho 52 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân lao. Ngày 13/11, hoạt động tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường, với khoảng 160 người dự kiến tham gia.

Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân lao phổi đang điều trị hoặc đã điều trị trong những năm trước nhưng chưa được sàng lọc. Bên cạnh đó, chương trình tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao tiến triển từ nhiễm lao tiềm ẩn thành bệnh lao, như nhân viên y tế, người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh nhân chạy thận nhân tạo và người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài.

Nhân viên y tế khám sức khỏe, đánh giá các yếu tố nguy cơ trước khi thực hiện xét nghiệm.

Nhân viên y tế thực hiện phản ứng Mantoux nhằm sàng lọc tình trạng nhiễm lao tiềm ẩn cho người dân.

Tham gia chương trình, người dân được nhân viên y tế phỏng vấn, thăm khám và thực hiện xét nghiệm phản ứng Mantoux nhằm phát hiện tình trạng nhiễm lao. Theo quy trình sàng lọc của chương trình, những trường hợp có phản ứng Mantoux dương tính, với kích thước vùng cứng từ 5 mm trở lên, được chỉ định chụp X-quang phổi để loại trừ bệnh lao hoạt động. Trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ trên phim X-quang, người bệnh tiếp tục được lấy mẫu đờm xét nghiệm GeneXpert để hỗ trợ chẩn đoán bệnh lao.

Thông qua chương trình, ngành Y tế Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, quản lý và điều trị dự phòng lao tiềm ẩn, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc khám sàng lọc định kỳ, chủ động phòng bệnh ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống lao tại địa phương, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc lao, hướng tới mục tiêu kiểm soát và chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng.

Lao tiềm ẩn là tình trạng cơ thể đã nhiễm vi khuẩn lao nhưng chưa phát triển thành bệnh lao hoạt động. Người nhiễm thường không có triệu chứng, vẫn sinh hoạt bình thường và không lây truyền vi khuẩn lao cho người khác. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn lao có thể phát triển, làm tăng nguy cơ chuyển thành bệnh lao hoạt động và có khả năng lây nhiễm nếu mắc lao phổi hoặc lao thanh quản có tính lây truyền.