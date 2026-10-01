Khám sàng lọc, phát hiện bệnh lao và các bệnh lý hô hấp tại cộng đồng

Thực hiện chương trình khám sàng lọc, chủ động phát hiện bệnh lao và các bệnh lý hô hấp tại cộng đồng, trong 2 ngày 28-29/9, Trung tâm Y tế Yên Thành phối hợp với Bệnh viện Phổi Nghệ An, UBND các xã và các trạm y tế trên địa bàn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Trung tâm Y tế Yên Thành phối hợp với Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: BVCC.

Tại xã Yên Thành, hoạt động khám được tổ chức tại 3 điểm gồm Trạm Y tế Tăng Thành, Trạm Y tế Hoa Thành và Trạm Y tế thị trấn. Tại 3 điểm khám, hơn 700 người dân được khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý hô hấp. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ ghi nhận 81 trường hợp có hình ảnh tổn thương trên phim X-quang, trong đó 61 trường hợp được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm GeneXpert.

Kết quả sàng lọc phát hiện 4 trường hợp mắc lao và 70 trường hợp mắc các bệnh lý hô hấp khác. Các trường hợp mắc lao được tư vấn, đưa vào quản lý và điều trị theo quy định của Chương trình Chống lao. Những trường hợp mắc bệnh lý hô hấp khác được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp.

Đông đảo người dân có mặt tại trạm y tế để được khám bệnh. Ảnh: BVCC.

Tại Trạm Y tế Xuân Thành, xã Quan Thành, 210 người dân được khám và tư vấn sức khỏe, qua đó phát hiện 16 trường hợp mắc các bệnh lý hô hấp.

Tại xã Vân Du, 791 người dân được khám và tư vấn sức khỏe. Kết quả sàng lọc ghi nhận 58 trường hợp có hình ảnh tổn thương trên phim X-quang và 73 trường hợp mắc các bệnh lý hô hấp khác. Có 30 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm GeneXpert.

Trong quá trình khám, cán bộ y tế khai thác tiền sử, triệu chứng, khám lâm sàng, chụp X-quang và chỉ định xét nghiệm GeneXpert đối với những trường hợp nghi mắc lao theo chỉ định chuyên môn. Người dân được tư vấn về các dấu hiệu nghi mắc lao, những bệnh lý hô hấp thường gặp và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Khám sàng lọc hơn 1.700 người dân, phát hiện 139 người tổn thương phổi, 4 ca mắc lao và 159 ca bệnh hô hấp. Ảnh BVCC

Các trường hợp phát hiện bệnh được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp, góp phần phát hiện sớm, quản lý bệnh và hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh lao trong cộng đồng.

Hoạt động khám sàng lọc giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chụp X-quang và xét nghiệm ngay tại cộng đồng, tạo điều kiện phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

Bệnh lao có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, đủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Người dân có các biểu hiện như ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực, sốt kéo dài, sút cân, mệt mỏi hoặc có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc lao cần chủ động đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và sàng lọc.