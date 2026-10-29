Khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ nhân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ 29-10

Các bác sĩ giỏi khám sức khỏe cho người dân nhân kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống đột quỵ. Ảnh: Duy Ánh.

Nổi bật là các hoạt động tại Hà Tĩnh, Chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” với sự phối hợp của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục Phòng bệnh, Bayer Việt Nam, FPT Long Châu và các đơn vị liên quan đã triển khai kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu, xét nghiệm máu, khám thần kinh, tim mạch, đo điện tim và siêu âm mạch cảnh cho hơn 1.000 người dân.

Bên cạnh hoạt động khám sàng lọc, người dân được tư vấn kiểm soát các yếu tố nguy cơ, sàng lọc rung nhĩ và cấp thuốc miễn phí theo đơn.

Cùng với đó là hoạt động của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân.

Các hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, đánh dấu một năm triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030, khởi động từ tháng 10-2025.

Đông đảo người dân đến khám sức khỏe, sàng lọc nguy cơ. Ảnh: Duy Ánh

Theo thông tin từ chương trình, sau một năm triển khai, các đơn vị đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, giúp hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú, hiệu quả của các hoạt động này không chỉ được đánh giá bằng số lượng người được khám, mà còn ở việc nâng cao hiểu biết của người dân, thúc đẩy chủ động phòng bệnh và tăng khả năng được cấp cứu kịp thời khi xảy ra đột quỵ.

Theo số liệu được công bố trong tài liệu hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ năm 2026, trên thế giới mỗi năm ghi nhận gần 12 triệu ca đột quỵ mới và hơn 7 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, với khoảng 200.000 ca mắc mới và 167.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, chỉ khoảng 23,2% người bệnh đến cơ sở y tế trong 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng; khoảng 7,2% người mắc đột quỵ dưới 45 tuổi.

Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, hút thuốc lá và ít vận động góp phần làm gia tăng gánh nặng bệnh tật. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ, theo dõi các chỉ số sức khỏe và kiểm soát yếu tố nguy cơ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ.

Năm 2026, Tổ chức Đột quỵ Thế giới tiếp tục triển khai chiến dịch “Every M1nute Counts - Mỗi phút đều quý giá”, kêu gọi cộng đồng hành động nhanh khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ. Người dân cần ghi nhớ quy tắc FAST: mặt méo hoặc lệch một bên (Face); một bên tay yếu, tê hoặc không thể giơ đều hai tay (Arm); nói khó, nói ngọng hoặc khó hiểu lời người khác (Speech); gọi cấp cứu 115 và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ (Time).

Từ nay đến năm 2027, các đơn vị dự kiến tiếp tục tổ chức khám sàng lọc tại nhiều địa phương, kết hợp tư vấn sức khỏe tại nhà thuốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong quản lý nguy cơ. Kết quả sàng lọc dự kiến được liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử để hỗ trợ theo dõi lâu dài, hướng tới nâng cao hiệu quả phòng bệnh trong cộng đồng.