Khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Nam Nha Trang

Ngày 13-10, tại Nhà văn hóa Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang), Trạm Y tế phường phối hợp với 2 tổ dân phố Trường Đông và Trường Thọ tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp cho người dân tại địa bàn.

Cán bộ y tế phường thu thập thông tin y tế của người dân.

Đối tượng được khám miễn phí là người dân từ 40 tuổi trở lên, chưa được phát hiện mắc các bệnh này. Tại chương trình, người dân được đo huyết áp, xét nghiệm máu; tầm soát các yếu tố nguy cơ; tư vấn kết quả xét nghiệm; hướng dẫn điều trị. Các trường hợp vượt khả năng quản lý, có biến chứng hoặc nguy cơ cao sẽ được giới thiệu chuyển tuyến.

Người dân được đo huyết áp, kiểm tra các dấu hiệu bệnh.

Được biết, từ đầu năm đến cuối tháng 9, Trạm Y tế phường đã phối hợp khám sàng lọc miễn phí bệnh tăng huyết áp cho hơn 7.000 lượt người và khám sàng lọc miễn phí bệnh đái tháo đường cho hơn 6.600 lượt người. Theo kế hoạch, năm 2026, trạm dự kiến phối hợp tổ chức khám sàng lọc miễn phí 2 loại bệnh này cho hơn 19.000 lượt người.