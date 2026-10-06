Khám sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh không lây nhiễm

Theo kế hoạch, hoạt động khám sàng lọc được triển khai tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội trong gần 2 tháng. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tổ chức một đợt khám cho người dân, mà hướng tới phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, từ đó có biện pháp tư vấn, can thiệp, chuyển tuyến và quản lý phù hợp.

Nội dung sàng lọc tập trung vào 12 nhóm bệnh, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; một số bệnh ung thư như ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng, tuyến tiền liệt; cùng các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu và sa sút trí tuệ.

Quy trình sàng lọc được triển khai theo 6 bước. Trước hết, người dân thực hiện phiếu khai thác thông tin và yếu tố nguy cơ. Nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra thông tin, đánh giá nguy cơ và các triệu chứng liên quan.

Sau đó, người dân được đo các chỉ số cơ bản như chiều cao, cân nặng, vòng eo, chỉ số BMI và huyết áp. Trên cơ sở kết quả đánh giá, người dân được khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng phù hợp với từng nhóm nguy cơ.

Kết thúc quá trình sàng lọc, cán bộ y tế đưa ra kết luận, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết và lập danh sách theo dõi đối với những trường hợp cần quản lý tiếp. Kết quả khám được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, công tác báo cáo, cập nhật dữ liệu và rà soát chính xác đối tượng khám sức khỏe có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình triển khai. Dữ liệu khám sức khỏe phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố và hệ thống của Bộ Y tế. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng để bảo đảm kết quả khám được quản lý, theo dõi và sử dụng hiệu quả.

Theo BSCKI Đỗ Thị Chinh - Trưởng khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ Hà Nội), các bệnh không lây nhiễm không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân mà còn tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa, tàn phế, thậm chí tử vong.

Việc Hà Nội triển khai khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng giúp tăng cơ hội phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, qua đó người dân được tư vấn, điều trị và quản lý sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.