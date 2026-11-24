Chương trình dành cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Thượng Cốc, Yên Phú, Yên Thủy và Tân Pheo. Trong đó, ưu tiên các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số mắc các bệnh lý về cơ, xương, khớp, dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương, sẹo bỏng, bại não, bại liệt và các khiếm khuyết ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Tại chương trình, các y, bác sĩ của Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ khuyết tật, tình trạng bệnh lý, tư vấn phương pháp điều trị và phục hồi chức năng phù hợp với từng trường hợp.

Các bác sĩ Viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe của người khuyết tật.

Trên cơ sở kết quả khám sàng lọc, các bác sĩ lựa chọn những trường hợp có chỉ định phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cần hỗ trợ dụng cụ trợ giúp để kết nối với các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mở ra cơ hội cải thiện khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.