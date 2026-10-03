Khám sàng lọc bệnh lý huyết học, nội khoa cho hơn 110 người già, trẻ em

Sáng 3-10, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Phổi Khánh Hòa tổ chức khám sàng lọc bệnh lý huyết học, nội khoa cho hơn 110 người già và trẻ em Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Trẻ được lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh.

Tại chương trình, các đối tượng được khám sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh, thiếu máu thiếu sắt và một số bệnh lý nội khoa. Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm huyết học 18 thông số; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thiếu máu thiếu sắt được tiếp tục xét nghiệm sắt, ferritin…

Đối với khám nội khoa, người đến khám được xét nghiệm miễn phí một số chỉ số gồm: Cholesterol toàn phần, men gan, đường máu và được chụp X-quang kiểm tra các bệnh lý về phổi.

Sau đợt khám, những trường hợp phát hiện mắc bệnh sẽ được lập danh sách để Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa cùng Trạm Y tế phường Bắc Nha Trang phối hợp quản lý, điều trị theo tuyến bảo hiểm y tế.

Chương trình thực hiện chụp X-quang cho người đến khám.

Tại chương trình, Công ty TNHH Biển Việt (phường Nha Trang) tặng quà cho những người đến khám, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Hoạt động nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại trung tâm, đồng thời góp phần phát hiện sớm các bệnh lý để có hướng theo dõi, điều trị phù hợp.