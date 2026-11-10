Khám sàng lọc bệnh đái tháo đường tại Chi Lăng

Người dân khám sàng lọc đái tháo đường tại Trạm Y tế xã Chi Lăng

Trong chương trình, người dân được đo huyết áp, đo các chỉ số nhân trắc như: chiều cao, cân nặng, vòng eo và làm xét nghiệm đường huyết để sàng lọc, phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Qua khám sàng lọc, chuyên gia Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phát hiện 3 người mắc bệnh đái tháo đường và tư vấn, hướng dẫn người dân đến Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng để làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Chuyên gia Bệnh viện Nội tiết Trung ương xét nghiệm đái tháo đường cho người dân xã Chi Lăng

Cùng với đó, người dân được tư vấn kết quả khám, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt phù hợp nhằm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Người dân khám sàng lọc đái tháo đường tại Trạm Y tế xã Chi Lăng

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25/11, đoàn công tác tiếp tục phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh đái tháo đường tại 11 xã gồm: Hòa Bình, Bằng Mạc, Điềm He, Văn Quan, Yên Phúc, Thụy Hùng, Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, Lợi Bác, Na Dương, Mẫu Sơn. Qua đây nhằm phát hiện sớm bệnh đái tháo đường trong cộng đồng, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cơ sở.