Dưới đây là những điểm đến nổi bật mà bạn không nên bỏ lỡ khi khám phá vùng đất đặc biệt này ở Trung Á.

Kazakhstan, quốc gia lớn nhất Trung Á, thường được biết đến với những thảo nguyên rộng lớn. Tuy nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước này vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá. Zhetysu là một trong những ví dụ tiêu biểu.

Nằm ở phía đông nam Kazakhstan, khu vực này sở hữu cảnh quan vô cùng phong phú, từ sa mạc, rừng rậm, thác nước, hồ trên núi đến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, di tích lịch sử và địa điểm khảo cổ.

Tất cả tạo nên một hành trình khám phá đa dạng và hấp dẫn. Để hiểu vì sao Zhetysu có sự phong phú ấy, trước hết cần tìm hiểu vị trí địa lý đặc biệt của vùng đất này.

Ảnh: Sở Du lịch vùng Zhetysu

Giáp biên giới Trung Quốc, Zhetysu từ lâu đã đóng vai trò là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Từng là một phần của Con đường Tơ lụa cổ đại, khu vực này góp phần kết nối con người, văn hóa và hàng hóa từ nhiều vùng đất khác nhau.

Kỳ quan thiên nhiên của dãy núi Dzungarian Alatau

Dzungarian Alatau là một trong những vùng núi ít được biết đến nhưng sở hữu cảnh quan ấn tượng nhất Kazakhstan. Trải dài dọc biên giới Trung Quốc, dãy núi này có những hồ nước trên núi cao, sông băng, thác nước và những cánh rừng xanh mát.

Dzungarian Alatau là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích đi bộ đường dài và khám phá thiên nhiên. Mỗi mùa xuân, các ngôi làng lân cận lại tổ chức Lễ hội Hoa táo Sievers, nhằm tôn vinh loài táo dại Sievers.

Các nghiên cứu di truyền cho thấy táo Sievers là tổ tiên của nhiều giống táo hiện đại. Tham gia lễ hội, du khách có cơ hội dạo bước giữa những vườn táo nở hoa, thưởng thức các món ăn địa phương và hòa mình vào những giai điệu âm nhạc truyền thống.

Một trong những đặc điểm địa lý nổi bật nhất của khu vực là Cổng Dzungarian, hành lang núi tự nhiên dài khoảng 50 km. Vào thế kỷ XIII, nơi đây từng là tuyến đường chiến lược được quân đội Thành Cát Tư Hãn sử dụng trong các cuộc chinh phục khắp Trung Á.

Trong số những điểm đến có cảnh quan đẹp nhất tại Dzungarian Alatau là hồ Zhasylkol và thác Burkhan Bulak.

Hồ Zhasylkol. Ảnh: Sở Du lịch vùng Zhetysu.

Hồ Zhasylkol, có tên gọi trong tiếng Kazakh mang nghĩa là "hồ xanh", nổi tiếng với làn nước màu ngọc lục bảo. Được bao quanh bởi những cánh rừng và đỉnh núi hùng vĩ, hồ là điểm đến yêu thích của du khách cho các hoạt động leo núi, cắm trại và chụp ảnh.

Thác Burkhan Bulak, thác nước cao nhất Kazakhstan, nằm sâu hơn trong cùng dãy núi. Ảnh: Sở Du lịch vùng Zhetysu

Vườn quốc gia Altyn-Emel

Nằm giữa Taldykorgan và Almaty, Vườn quốc gia Altyn-Emel nổi tiếng nhất với kỳ quan thiên nhiên mang tên "Cồn cát biết hát". Hiện tượng này xảy ra khi cát trượt xuống sườn cồn, khiến các hạt cát ma sát với nhau và tạo ra âm thanh đặc biệt. Để nghe rõ âm thanh ấy, du khách cần leo lên đỉnh cồn cát rồi đi bộ xuống.

Nhiều người nhận xét âm thanh này giống tiếng đàn qobyz, một nhạc cụ truyền thống của Kazakhstan. Một số khác lại liên tưởng đến tiếng sáo hoặc tiếng vo ve của máy bay.

Đồi cát “biết hát”. Ảnh: Sở Du lịch Zhetysu

Cách đó không xa là dãy núi đá phấn Aktau, nơi sở hữu cảnh quan hoàn toàn khác biệt. Những lớp đá có màu trắng, vàng, hồng và đỏ thẫm tại đây được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm, khi khu vực này còn nằm dưới một đại dương cổ đại.

Du khách có thể tham gia các tour tham quan hằng ngày khởi hành từ Almaty hoặc Taldykorgan để khám phá Cồn cát biết hát và dãy núi Aktau.

Dãy núi đá phấn Aktau. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Zhetysu.

Hồ Alakol

Hồ Alakol là một trong những điểm nghỉ dưỡng ven hồ nổi tiếng nhất Kazakhstan. Tuy nhiên, trước khi trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nơi đây đã được nhiều người tìm đến nhờ nguồn nước giàu khoáng chất và lớp bùn được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị, phục hồi sức khỏe.

Trước đó, các phi hành gia thường đến hồ Alakol để nghỉ dưỡng và phục hồi sau những chuyến bay dài ngày trong không gian. Hồ cũng từng trở thành nơi phục hồi sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1989.

Hồ Alakol. Ảnh: Sở Du lịch Zhetysu.

Ngày nay, du khách có thể lựa chọn nhiều khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng dọc theo bờ hồ. Nơi đây có thể tiếp cận bằng các chuyến bay theo mùa từ Astana và Almaty hoặc di chuyển bằng đường bộ từ Taldykorgan.

Hồ Balkhash

Hãy tưởng tượng một hồ nước có một nửa là nước ngọt và nửa còn lại là nước mặn. Đó chính là hồ Balkhash, một trong những hiện tượng tự nhiên độc đáo trên thế giới.

Trải dài hơn 600 km qua khu vực đông nam Kazakhstan, hồ được chia thành hai phần có đặc điểm khác biệt: phía tây là nước ngọt, trong khi phía đông có nước mặn.

Không chỉ sở hữu đặc điểm địa lý hiếm có, hồ Balkhash còn là điểm nghỉ dưỡng mùa hè được người dân địa phương yêu thích. Du khách thường đến đây để tắm hồ, câu cá và tham gia các hoạt động chèo thuyền.

Nhà thờ Hồi giáo bằng gỗ Zharkent

Bên cạnh những công viên quốc gia và kỳ quan thiên nhiên, Zhetysu còn sở hữu nhiều di tích lịch sử đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Hồi giáo bằng gỗ Zharkent.

Nhà thờ Hồi giáo bằng gỗ Zharkent. Ảnh: Sở Du lịch vùng Zhetysu

Nằm gần các tuyến đường thương mại lịch sử nối Kazakhstan với Trung Quốc, công trình phản ánh sự giao thoa giữa nhiều truyền thống văn hóa, tôn giáo và phong cách kiến trúc dọc theo Con đường Tơ lụa.

Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ Hồi giáo Zharkent có kiến trúc giống một ngôi chùa Trung Quốc hơn là một nhà thờ Hồi giáo truyền thống. Công trình được xây dựng vào khoảng năm 1886, khi Zharkent vẫn còn là một khu định cư nhỏ của người Duy Ngô Nhĩ. Đặc biệt, toàn bộ công trình được xây dựng mà không sử dụng bất kỳ chiếc đinh nào.

Ngày nay, nhà thờ Hồi giáo được sử dụng làm bảo tàng, mở cửa đón khách hằng ngày từ 9 giờ đến 16 giờ 30.

Vì sao Khorgos là cửa ngõ của Con đường Tơ lụa hiện đại?

Nhắc đến Con đường Tơ lụa và Cổng Dzungarian, không thể bỏ qua vai trò của những tuyến giao thương này trong thời đại ngày nay.

Từ những con đường từng dành cho các đoàn lạc đà, hoạt động giao thương đã phát triển thành hành lang thương mại Khorgos, với Trung tâm Hợp tác Biên giới Quốc tế là một trong những cảng cạn lớn nhất thế giới. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Trung Quốc, Trung Á và châu Âu.

Khorgos là một thị trấn biên giới thuộc tỉnh Zhetysu, phía đông nam Kazakhstan, nằm trên biên giới với Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Zhetysu

Khi tham quan Khorgos, du khách có thể cảm nhận rõ nét sự giao thoa giữa hai quốc gia. Tiếng Kazakh và tiếng Trung Quốc vang lên khắp nơi, các biển hiệu xuất hiện bằng nhiều ngôn ngữ, trong khi người mua sắm, thương nhân và khách du lịch từ cả hai phía biên giới liên tục qua lại.

Nhiều du khách đến đây để mua sắm hàng miễn thuế, trong khi những người khác muốn trải nghiệm không khí đặc biệt tại một trong những khu vực biên giới độc đáo trên thế giới.

Những hình khắc đá cổ đại

Nếu muốn khám phá lịch sử Zhetysu từ hàng nghìn năm trước, du khách không nên bỏ qua những hình khắc đá cổ đại trong khu vực. Được chạm khắc trên các phiến đá từ thời xa xưa, những hình ảnh này mô tả cảnh săn bắn, động vật hoang dã, nghi lễ và các hình tượng bí ẩn có phần đầu giống mặt trời.

Các hình khắc đá là nguồn tư liệu quý giá, phản ánh đời sống của những cộng đồng thời kỳ đồ đồng và các xã hội du mục sơ khai. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Một địa danh ít được biết đến khác ở Zhetysu là Tảng đá Phật gần Tekeli. Cho đến nay, nguồn gốc của tác phẩm vẫn chưa được xác định rõ. Trên bề mặt tảng đá có khắc một dòng chữ Phật giáo bằng chữ Tây Tạng, được cho là có niên đại từ thế kỷ XVII hoặc XVIII.

Một công trình kiến ​​trúc Phật giáo độc đáo tại lối vào hẻm núi sông Kora ở thị trấn Tekeli. Ảnh: Natalya Denisova, Kazpravda.

Bên cạnh các giá trị thiên nhiên và lịch sử, Zhetysu còn đang trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu thích thể thao mạo hiểm. Các dòng sông trên núi là địa điểm lý tưởng cho hoạt động chèo thuyền vượt thác, trong khi những đỉnh núi và thung lũng xung quanh rất phù hợp để trải nghiệm dù lượn, leo núi và đi bộ đường dài.

Dù yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến lịch sử hay đam mê những hoạt động phiêu lưu ngoài trời, du khách đều có thể tìm thấy những trải nghiệm đáng nhớ tại Zhetysu.

Sự kết hợp độc đáo giữa cảnh quan đa dạng và di sản văn hóa chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này, đưa nơi đây trở thành một trong những điểm đến đặc sắc của Trung Á.