Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, từ ngày 21/11 đến hết năm 2026, đôi tàu du lịch QT1/QT2 tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên) tiếp tục giảm thêm 20% giá vé. Sau giảm, vé toàn chặng chỉ còn 144.000 đồng/vé/lượt.

Tàu Hà Nội - Thái Nguyên giảm thêm 20% giá vé, hút khách du lịch đất trà (Ảnh: Traravico).

Đôi tàu QT1/QT2 được khai trương ngày 14/11, chạy vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Trước đó, giá vé được áp dụng ở mức 180.000 đồng/vé/lượt trong dịp diễn ra Festival Trà.

Ngoài mức giảm trên, ngành Đường sắt còn áp dụng chính sách ưu đãi theo nhóm khách. Cụ thể, nhóm 3 người mua 2 vé được tặng 1 vé; nhóm 6 người mua 4 vé được tặng 2 vé. Khách đi tàu tập thể từ 7 người trở lên được giảm 15-30% giá vé, tùy số lượng khách và thời gian mua vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Đôi tàu QT1/QT2 không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương. Trên tàu có một toa xe cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thưởng trà và giới thiệu ẩm thực chế biến từ trà xanh – đặc sản gắn với văn hóa trà Thái Nguyên.

Tàu dừng đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Theo lịch trình, tàu QT1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xá lúc 8h25. Chiều ngược lại, tàu QT2 rời ga Lưu Xá lúc 8h50 và về ga Hà Nội lúc 10h50.