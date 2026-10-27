Khám phá 'vườn treo' xanh mướt trong penthouse 450m² của ca sĩ Hồng Nhung

Giữa không gian sang trọng của căn penthouse rộng 450m² tại tầng 21 ở Thảo Điền (Tp.HCM), diva Hồng Nhung dành riêng một khoảng trời xanh mướt để trồng cây, chăm hoa và tận hưởng cuộc sống bình yên. Nữ ca sĩ gọi nơi đây bằng cái tên thân thương là "vườn treo" – góc nhỏ mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo và sự thư thái trong tâm hồn.

Khu vườn xanh mê hoặc trong penthouse 450m² của diva Hồng Nhung.

Năm 2024, Hồng Nhung chuyển về căn hộ hai tầng nằm ven sông Sài Gòn. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian sống đậm chất nghệ thuật, ngôi nhà còn nổi bật với khu vườn được thiết kế khéo léo trên phần sân ở hai mặt căn hộ. Những lối đi lát đá, khoảng sàn gỗ và ban công kính trong suốt tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời đón trọn nắng gió từ độ cao hơn 80m.

Với ca sĩ Hồng Nhung, khu vườn không đơn thuần là nơi làm đẹp nhà cửa mà còn là chốn để thiền, tập yoga, đọc sách, luyện hát và tìm lại sự cân bằng. Chị vốn yêu thích chăm chút không gian sống, ưu tiên sự tự nhiên, thoải mái hơn những món đồ nội thất xa hoa.

Điểm đặc biệt của "vườn treo" là sự phong phú của các loại cây cảnh, rau xanh, hoa và cây ăn quả. Hồng Nhung thích thú thu hoạch mướp, thanh long, táo, chuối, cà chua, dâu tằm ngay tại nhà. Khu vườn còn kết nối với phòng tắm theo thiết kế mở, mang đến cảm giác như một spa riêng giữa thiên nhiên. Những bình hoa tươi do chính tay nữ ca sĩ cắm càng khiến không gian thêm thơ mộng.

Không chỉ chăm cây, Hồng Nhung còn tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật cắm hoa, đôi khi tận dụng cả thân cà chua khô làm vật liệu trang trí. Với chị, đó là cách nuôi dưỡng sự bình yên và xoa dịu những cảm xúc tiêu cực.

Giữa nhịp sống thành thị hối hả, khu vườn trên cao của diva trở thành khoảng trời riêng đầy sức sống – nơi thiên nhiên, nghệ thuật và sự an yên hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

Sau hơn một năm đối diện với ung thư vú, ca sĩ Hồng Nhung vẫn tích cực điều trị, duy trì hoạt động nghệ thuật và chăm sóc hai con. Nữ nghệ sĩ cho biết âm nhạc, tình yêu thương của khán giả và niềm tin vào cuộc sống giúp chị vững vàng hơn.

Quyết định công khai hành trình mắc bệnh, Hồng Nhung mong câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những phụ nữ đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Nữ ca sĩ cũng khuyến khích chị em chủ động tầm soát ung thư vú để phát hiện bệnh sớm, nâng cao cơ hội điều trị hiệu quả.

Với Hồng Nhung, những biến cố sức khỏe khiến chị thêm trân trọng cuộc sống, khát khao được ca hát và gặp gỡ khán giả. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nữ nghệ sĩ vẫn lựa chọn giữ niềm hy vọng và tìm kiếm vẻ đẹp trong từng ngày bình thường.