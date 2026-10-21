Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên núi Hàm Rồng

Núi Hàm Rồng nằm ngay trung tâm phường Sa Pa.Tên gọi Hàm Rồng bắt nguồn từ chính hình dáng tự nhiên của các mỏm đá xếp chồng lên nhau, nhìn từ xa tựa như chiếc đầu rồng ngẩng cao chuẩn bị vút bay lên trời.

Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng được chia thành 3 khu vực chính là vườn hoa Hàm Rồng, vườn đá Thạch Lâm, đỉnh Hàm Rồng. Vẻ đẹp nơi đây được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa hình thái thiên nhiên kỳ vĩ và bàn tay kiến tạo tinh tế của con người.

Du khách thích thú check-in tại đường lên khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng.

Toàn bộ bậc lên núi được ghép từ những phiến đá tự nhiên, hai bên là những thảm tóc tiên mọc xanh mướt.

Để lên núi, du khách sẽ đi qua những con đường nhỏ xuyên qua rừng đá mát lành.

Khu vực cổng trời với dãy núi đá thâm trầm hùng vĩ, đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến đây.

Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng là địa điểm lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên. Tại đây vẫn giữ được những rừng cây xanh mướt, bình minh đón những tia nắng xuyên qua.

khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng còn sở hữu con đường sa mu lãng mạn nhất, là điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi đến Sa Pa.

Dọc đường lên núi là những thảm hoa rực rỡ sắc màu bốn mùa khoe sắc.

Khu du lịch cũng tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển kinh tế từ du lịch.

Ở độ cao khoảng 1.700 m của đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh phường Sa Pa.