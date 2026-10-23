Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ Chiềng Lao giữa đại ngàn Tây Bắc

Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc là lợi thế để Chiềng Lao phát triển du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm. Ảnh: Xã Chiềng Lao

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng và lòng hồ

Nằm giữa những dãy núi trùng điệp, Chiềng Lao có cảnh quan đa dạng với núi đá, hang động, thác nước, suối trong xanh và mặt hồ thủy điện Sơn La rộng lớn. Sự đan xen giữa núi rừng và lòng hồ tạo nên không gian khoáng đạt, mang nét đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Nổi bật trong bức tranh thiên nhiên ấy là núi đá Thủng và thác Tạng Khẻ, hai danh thắng tự nhiên hoang sơ, có cảnh sắc ấn tượng tại xã Chiềng Lao.

Núi đá Thủng, còn gọi là Đán Bóng, thuộc bản Nà Cường, gây chú ý bởi những khối đá có hình dáng độc đáo giữa núi rừng. Từ khu vực này, cảnh quan lòng hồ và những dãy núi nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh hùng vĩ, giàu sức hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Núi đá Thủng thuộc bản Nà Cường là danh thắng tự nhiên hoang sơ với cảnh sắc ấn tượng tại xã Chiềng Lao. Ảnh: Sở VHTTDL Sơn La

Bên cạnh hai điểm nhấn trên, Chiềng Lao còn có hang Dơi ở bản Nà Cường và khu vực bản Nà Lếch với dòng suối trong xanh, không gian yên bình. Mỗi địa điểm mang một nét riêng, tạo cơ sở để địa phương nghiên cứu kết nối thành các tuyến tham quan, khám phá cảnh quan tự nhiên.

Không chỉ có lợi thế về địa hình và cảnh sắc, đời sống của cộng đồng các dân tộc tại Chiềng Lao cũng là nguồn lực để phát triển du lịch trải nghiệm. Những nét văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán và ẩm thực địa phương nếu được giới thiệu phù hợp sẽ góp phần làm phong phú hành trình khám phá, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Sự đan xen giữa núi rừng và lòng hồ tạo nên không gian khoáng đạt, mang nét đặc trưng của vùng Tây Bắc. Ảnh: Sở VHTTDL Sơn La

Phát huy lợi thế bản địa, mở hướng phát triển du lịch

Cùng với cảnh quan tự nhiên, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La là một trong những lợi thế kinh tế của Chiềng Lao. Toàn xã hiện có trên 320 lồng cá, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa cung cấp nguồn thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Đây cũng là tiềm năng có thể kết nối với hoạt động du lịch nếu được tổ chức phù hợp. Tham quan khu vực nuôi cá, tìm hiểu hoạt động sản xuất và thưởng thức các món ăn từ thủy sản địa phương có thể góp phần hình thành những trải nghiệm gắn với đời sống vùng lòng hồ, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chiềng Lao có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đời sống người dân vùng lòng hồ. Ảnh: Sở VHTTDL Sơn La

Bản sắc văn hóa các dân tộc là một lợi thế khác cần được khai thác song hành với cảnh quan. Việc giới thiệu ẩm thực, phong tục, tập quán và các hoạt động văn hóa truyền thống không chỉ giúp du khách hiểu hơn về đời sống địa phương mà còn tạo sự kết nối giữa du lịch với bảo tồn văn hóa cộng đồng.

Thời gian qua, xã Chiềng Lao đã phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Sơn La cùng các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá tiềm năng tại các điểm đến, nghiên cứu định hướng phát triển du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và hoạt động sản xuất của người dân.

Trên cơ sở những lợi thế sẵn có, việc nghiên cứu kết nối Núi đá Thủng, thác Tạng Khẻ, hang Dơi với cảnh quan lòng hồ và nghề nuôi cá lồng có thể tạo nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc ở Chiềng Lao là lợi thế để phát triển du lịch gắn với khám phá thiên nhiên và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Ảnh: Xã Chiềng Lao

Tuy nhiên, để tiềm năng trở thành sức hút thực tế, địa phương cần quan tâm đến hạ tầng tiếp cận, điều kiện an toàn tại các điểm tham quan, chất lượng dịch vụ và khả năng tham gia của cộng đồng.

Phát triển du lịch cũng cần đi đôi với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan nguyên sơ và bảo tồn bản sắc văn hóa. Khi người dân được tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, các giá trị tự nhiên, văn hóa sẽ có thêm động lực được gìn giữ lâu dài.

Đến với Chiềng Lao, du khách có thể khám phá hang đá, ngắm cảnh lòng hồ thủy điện Sơn La và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Xã Chiềng Lao

Với những lợi thế về cảnh quan, văn hóa và sinh kế vùng lòng hồ, Chiềng Lao có cơ sở để nghiên cứu hướng phát triển du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm. Khai thác hợp lý các giá trị bản địa sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp của vùng đất giữa đại ngàn Tây Bắc, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.