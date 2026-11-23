Khám phá vẻ đẹp kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858-1945 qua những tài liệu lưu trữ
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”. Triển lãm là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết: Trong nhiều năm qua, cơ quan lưu trữ hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã phối hợp chặt chẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, triển khai nhiều hoạt động và tạo ra những sản phẩm hợp tác thiết thực như các ấn phẩm, triển lãm, hoạt động trao đổi, nghiên cứu và giới thiệu tài liệu lưu trữ.
“Triển lãm lần này góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương — khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Và theo kế hoạch, chúng ta sẽ cùng chào đón việc trao bằng công nhận Di sản Tư liệu Thế giới đối với khối tài liệu này được tổ chức vào tháng 4 năm 2027. Đây sẽ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận nguồn tài liệu không chỉ có giá trị đối với lịch sử Việt Nam, đối với lịch sử Pháp mà còn đối với di sản tư liệu và ký ức chung của toàn nhân loại”, ông Tùng nhấn mạnh.
Một số hình ảnh kiến trúc Pháp tại không gian triển lãm.
Một số mô hình kiến trúc Pháp tại triển lãm.
Công chúng khám phá phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ bằng công nghệ tại không gian triển lãm.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/kham-pha-ve-dep-kien-truc-phap-tai-viet-nam-giai-doan-1858-1945-qua-nhung-tai-lieu-luu-tru.html