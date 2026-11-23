Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết: Trong nhiều năm qua, cơ quan lưu trữ hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã phối hợp chặt chẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, triển khai nhiều hoạt động và tạo ra những sản phẩm hợp tác thiết thực như các ấn phẩm, triển lãm, hoạt động trao đổi, nghiên cứu và giới thiệu tài liệu lưu trữ.

Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phát biểu.

“Triển lãm lần này góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương — khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Và theo kế hoạch, chúng ta sẽ cùng chào đón việc trao bằng công nhận Di sản Tư liệu Thế giới đối với khối tài liệu này được tổ chức vào tháng 4 năm 2027. Đây sẽ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận nguồn tài liệu không chỉ có giá trị đối với lịch sử Việt Nam, đối với lịch sử Pháp mà còn đối với di sản tư liệu và ký ức chung của toàn nhân loại”, ông Tùng nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Với hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về gần 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước, Triển lãm được tổ chức thành hai phần nội dung chính.

Không gian giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, qua đó tái hiện dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam. Những bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình, sự giao thoa và tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Thông qua các bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch, công chúng có thể hình dung những định hướng tổ chức không gian đô thị qua từng thời kỳ, sự thay đổ về cấu trúc đô thị và mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Triển lãm là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với công chúng và du khách, mở ra cơ hội khám phá lịch sử kiến trúc, diện mạo đô thị Việt Nam qua những tài liệu lưu trữ gốc quý giá của Việt Nam và Pháp.

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Pháp trong lĩnh vực lưu trữ.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Một số hình ảnh kiến trúc Pháp tại không gian triển lãm.

Một số mô hình kiến trúc Pháp tại triển lãm.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, thiết kế trưng bày, trình chiếu và các giải pháp công nghệ hiện đại, triển lãm trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với người dân, du khách, đặc biệt là những người quan tâm đến lịch sử, kiến trúc, quy hoạch đô thị và di sản văn hóa.

Công chúng khám phá phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ bằng công nghệ tại không gian triển lãm.

Việc giới thiệu những tài liệu lưu trữ có giá trị tại triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực và ý nghĩa của khối tài liệu, qua đó lan tỏa nhận thức về trách nhiệm.