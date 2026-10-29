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Khám phá vẻ đẹp cổ kính của di sản thế giới Aphrodisias ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thành phố cổ Aphrodisias nổi tiếng với các công trình kiến trúc Hy Lạp-La Mã và nghệ thuật điêu khắc đá cẩm thạch, được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản thế giới năm 2017.

Báo VietnamPlus
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Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Bảo tàng Aphrodisias ở Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Bảo tàng Aphrodisias ở Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kham-pha-ve-dep-co-kinh-cua-di-san-the-gioi-aphrodisias-o-tho-nhi-ky-post1144925.vnp