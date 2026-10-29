Khám phá vẻ đẹp cổ kính của di sản thế giới Aphrodisias ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khách có thể đến vì cảnh đẹp, nhưng điều khiến họ muốn trở lại đôi khi nằm trong cách vùng đất ấy cất tiếng. Từ đêm diễn mới ở Cái Khế, Cần Thơ, có thể nghĩ xa hơn về du lịch văn hóa: làm sao để tình yêu nghệ thuật của người dân trở thành những cuộc gặp được chờ đợi, và người giữ tiếng đàn, câu ca có điều kiện tiếp tục cống hiến?