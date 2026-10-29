Khám phá vẻ đẹp cổ kính của di sản thế giới Aphrodisias ở Thổ Nhĩ Kỳ

Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàn tích kiến trúc tại thành phố cổ Aphrodisias, huyện Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách tham quan Bảo tàng Aphrodisias ở Karacasu, tỉnh Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)