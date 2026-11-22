Sân chơi do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đã giúp người dân và du khách khám phá văn hoá bản địa một cách gần gũi, sinh động.

Tiếng cười nói, reo hò cùng sự tập trung cao độ của người chơi đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại khu vực trò chơi trong khuôn khổ Festival. Thay vì chỉ đứng ngoài xem và cổ vũ, người dân và du khách được tham gia tranh tài.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi, đăng ký tham gia các trò chơi tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Nổi bật là trò chơi “Bắt tôm trong bể nhanh nhất”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và du khách đăng ký tham gia. Những con tôm bơi lội linh hoạt dưới nước đòi hỏi người chơi phải nhanh mắt, lẹ tay và khéo léo mới có thể chinh phục thử thách. Mỗi lượt thi đấu còn mang đến những tràng cười sảng khoái, sự gắn kết trong bầu không khí lễ hội.

Các bạn trẻ hào hứng tranh tài ở phần thi bắt tôm trong bể.

Niềm vui khi bắt tôm.

Ban tổ chức cân tôm, xác định thành tích của các đội thi.

Diễn ra liên tục trong 4 ngày (từ 21-24/11), bên cạnh bắt tôm trong bể, chương trình còn có nhiều trò chơi thu hút khác như: thử tài câu tôm càng xanh, phân loại tôm nhanh, xếp mô hình con tôm Cà Mau và hoá trang tôm vui.

Mỗi trò chơi có thể lệ riêng nhưng đều khơi gợi sự hào hứng, mong muốn được trải nghiệm, để qua đó hiểu thêm về sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau, cho biết: “Các hoạt động mang tính trải nghiệm cao. Thông qua hình ảnh con tôm, chúng tôi kỳ vọng lan toả nét đẹp quê hương, sản vật đặc trưng của địa phương đến bạn bè gần xa. Đồng thời, hoạt động này cũng khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng các sự kiện lớn của tỉnh”.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh đoàn Cà Mau, trao quà cho các thí sinh chiến thắng trong trò chơi.

Không dừng lại ở tính giải trí, không gian trò chơi còn trở thành điểm hẹn giao lưu của đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Những màn tranh tài sôi nổi đã thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Lần đầu tham gia sân chơi, bạn Đặng Bảo Thư (đoàn viên Xã Tạ An Khương) phấn khởi: “Tôi rất vui khi được giao lưu, tranh tài cùng các đội bạn ở nhiều phường, xã khác. Mong rằng thời gian tới, Ban tổ chức sẽ mở rộng thêm nhiều trò chơi mới để thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu con tôm quê hương”.

Với nhiều bạn trẻ, giá trị của hoạt động còn nằm ở cơ hội cảm nhận chiều sâu văn hoá sông nước qua từng trải nghiệm thực tế. Bạn Huỳnh Thị Kiều My (đoàn viên phường An Xuyên) bày tỏ: “Không khí tại đây rất náo nhiệt, đậm chất văn hoá sông nước Cà Mau, dịp trải nghiệm đáng nhớ”.

Không gian trò chơi dân gian sôi nổi trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau 2026.

Thực tế cho thấy, tại các sự kiện văn hoá - du lịch, hoạt động trải nghiệm luôn tạo sự kết nối tự nhiên giữa công chúng với không gian văn hoá. Việc Tỉnh đoàn Cà Mau đưa hình ảnh con tôm vào chuỗi trò chơi dân gian cho thấy tư duy sáng tạo của tuổi trẻ trong cách làm du lịch, quảng bá văn hoá, không chỉ làm phong phú thêm chương trình của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, mà còn quảng bá thương hiệu ngành tôm cùng nét hào sảng của đất và người Cà Mau./.