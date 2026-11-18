Tại thao trường Grafenwoehr ở Đức, Quân đội Mỹ trình diễn tổ hợp robot mặt đất UGV R3NEGADE phóng bầy đàn 18 drone FPV từ bệ phóng HIV3, mở ra bước ngoặt mới trong tác chiến tự hành.

Quân đội Mỹ tiến hành cuộc trình diễn công nghệ bắn đạn thật tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức vào ngày 12/11/2026, triển khai bầy đàn 18 máy bay không người lái (drone) từ phương tiện mặt đất không người lái (UGV) R3NEGADE đặt trong container. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ

Kiến trúc ngụy trang và cơ động của phương tiện mặt đất không người lái UGV R3NEGADE

Trọng tâm của cuộc diễn tập Đội ứng phó dự phòng tự hành phản ứng nhanh từ xa (R3ACT) diễn ra tại khu huấn luyện Grafenwoehr là sự kết hợp giữa tính bất ngờ chiến thuật và công nghệ tự hành hóa.

Nền tảng UGV R3NEGADE là một phương tiện mặt đất không người lái (UGV- Unmanned Ground Vehicle) hạng trung được thiết kế theo cấu trúc mô-đun linh hoạt, có khả năng vận hành hoàn toàn tự động hoặc bán tự động thông qua các thuật toán điều hướng quán tính kết hợp cảm biến quang điện tử đa phổ.

Điểm đột phá về mặt kỹ thuật nằm ở khả năng triển khai từ các container vận chuyển tiêu chuẩn thương mại. Trong môi trường tác chiến hiện đại luôn bị giám sát chặt chẽ bởi vệ tinh và trinh sát đường không, việc ngụy trang khí tài bên trong vỏ bọc dân sự giúp UGV R3NEGADE ẩn mình hoàn toàn trước các hệ thống trinh sát quang học và radar của đối phương.

Khi nhận lệnh kích hoạt từ xa, cửa container tự động mở để UGV R3NEGADE cơ động ra vị trí khai hỏa mà không cần sự hiện diện trực tiếp của binh sĩ tại khu vực nguy hiểm, qua đó bảo toàn tối đa sinh lực cho lực lượng mặt đất.

Phương tiện mặt đất không người lái (UGV) R3NEGADE trang bị bệ phóng drone bầy đàn HIV3 chuẩn bị phóng các máy bay không người lái trong cuộc trình diễn bắn đạn thật của Bộ Tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu (DEVCOM) tại Grafenwoehr, Đức, ngày 12/11/2026. Ảnh: Thomas Dixon/defence-blog.com

Cơ chế hoạt động và thông số kỹ thuật của bệ phóng bầy đàn HIV3

Gắn trên khung gầm của UGV R3NEGADE là bệ phóng HIV3, một hệ thống quản lý và phóng đạn tuần kích dạng tổ ong được tối ưu hóa cho các dòng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Về mặt cấu trúc, HIV3 tích hợp 18 ống phóng độc lập được bố trí theo cụm, đi kèm hệ thống cấp nguồn nuôi dưỡng pin, cơ chế kiểm tra trạng thái kỹ thuật tự động trước khi phóng và bộ truyền dữ liệu đồng bộ hóa.

Các máy bay không người lái FPV phóng ra từ HIV3 là dòng phương tiện bay cỡ nhỏ, khung sợi carbon siêu nhẹ, sử dụng động cơ điện không chổi than mang lại tốc độ cơ động cao và tiết diện phản xạ radar cực nhỏ.

Mỗi chiếc drone mang theo đầu đạn nổ phá mảnh hoặc xuyên giáp thông thường, đủ sức vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, trạm radar cảnh giới hoặc các điểm hỏa lực kiên cố.

Thay vì đòi hỏi 18 kíp điều khiển riêng biệt như phương thức tác chiến FPV truyền thống, kiến trúc phần mềm của HIV3 cho phép một người vận hành duy nhất hoặc hệ thống trí tuệ nhân tạo biên điều phối toàn bộ 18 phương tiện cùng lúc.

Các drone duy trì liên kết dữ liệu mạng lưới ngang hàng (mesh network) để chia sẻ tọa độ mục tiêu, phân chia khu vực tấn công và tự động bù đắp vị trí nếu một chiếc trong đội hình bị bắn hạ.

Bệ phóng drone HIV3 gắn trên phương tiện mặt đất không người lái (UGV) R3NEGADE khai hỏa một bầy đàn drone lên không trung sau khi tiến ra từ một container vận chuyển tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức vào ngày 12/11/2026. Ảnh: Matthew M. Burke/Stars and Stripes

Năng lực kháng nhiễu và ý nghĩa trong học thuyết tác chiến mới

Môi trường tác chiến tại sườn phía Đông châu Âu hiện nay đặc trưng bởi mật độ tác chiến điện tử dày đặc, nơi các tín hiệu định vị vệ tinh GPS và liên lạc vô tuyến thường xuyên bị chế áp nặng nề.

Do đó, tổ hợp UGV R3NEGADE cùng bệ phóng HIV3 được phát triển chuyên biệt để hoạt động trong điều kiện bị tranh chấp quyết liệt.

Hệ thống dẫn đường của các drone FPV tích hợp công nghệ nhận diện mục tiêu bằng thị giác máy tính ở giai đoạn cuối, cho phép chúng tự động khóa và lao vào mục tiêu ngay cả khi mất hoàn toàn kết nối điều khiển với trạm mặt đất.

Các binh sĩ Mỹ theo dõi hình ảnh truyền trực tiếp từ drone trên một màn hình cầm tay trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật các hệ thống không người lái R3NEGADE và bệ phóng bầy đàn HIV3 tại Khu huấn luyện Grafenwoehr, Đức, ngày 12/11/2026. Ảnh: Matthew M. Burke/Stars and Stripes

Xét trên bình diện chiến lược, cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ Sáng kiến răn đe sườn phía Đông (EFDI) và học thuyết "Cách thức quân đội chiến đấu" (How the Army Fights) nhằm giải quyết bài toán chống tiếp cận và chống xâm nhập của đối phương.

Khi 18 drone đồng loạt tiếp cận từ nhiều hướng và độ cao khác nhau, các hệ thống phòng không tầm ngắn truyền thống sẽ rơi vào trạng thái quá tải kênh dẫn bắn và cạn kiệt cơ số tên lửa đánh chặn đắt tiền.

Sự kết hợp giữa nền tảng mặt đất không người lái UGV R3NEGADE và bệ phóng bầy đàn HIV3 không chỉ giúp Quân đội Mỹ tạo ra một tuyến phòng ngự chiều sâu linh hoạt, làm chậm đà tiến công của lực lượng cơ giới đối phương, mà còn mở ra chuẩn mực mới cho chiến tranh phi đối xứng chi phí thấp nhưng đạt hiệu quả sát thương cao.

(Theo armyrecognition.com, stripes.com, army-technology.com, defence-blog.com, interestingengineering.com, israeldefense.co.il, defence-industry.eu)