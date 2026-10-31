Khám phá UAV tàng hình GJ-21 Trung Quốc bố trí trên tàu đổ bộ tấn công Type 076

UAV GJ-21 cất hạ cánh thành công từ tàu Type 076 Tứ Xuyên. Ảnh: CCTV.

UAV tàng hình cỡ lớn đầu tiên trên thế giới có khả năng triển khai từ tàu đổ bộ tấn công

Theo thông tin do tài khoản chính thức “Quân hiệu” của Trung Quốc công bố cùng ngày, máy bay không người lái (UAV) tàng hình GJ-21 được thiết kế để hoạt động trên tàu chiến.

Nhà quan sát quân sự Trung Quốc Trương Học Phong nhận định, GJ-21 (Công Kích-21) là mẫu UAV tàng hình trinh sát – tấn công cỡ lớn đầu tiên trên thế giới có khả năng triển khai từ tàu đổ bộ tấn công. Khi được trang bị với số lượng lớn trên các tàu Type 076 trong tương lai, loại UAV này có thể phối hợp tác chiến với các máy bay chiến đấu có người lái hoạt động trên hạm.

GJ-21 tại cuộc duyết binh hôm 3/9/2025. Ảnh: HK01.

Trung Quốc nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trên thế giới một UAV tàng hình cỡ lớn được phóng bằng máy phóng điện từ từ tàu đổ bộ tấn công. Thành tựu này được cho là tạo ra bước nhảy vọt về năng lực chiến đấu của tàu Type 076 Tứ Xuyên, đưa con tàu lên cấp độ “tàu sân bay thu nhỏ”, với khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ hỗ trợ đổ bộ đa chiều đến tác chiến tổng hợp trên biển. Trung Quốc coi đây là bước đột phá đáng kể trên cả ba phương diện: công nghệ, tác chiến và tổ chức lực lượng.

GJ-21 lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3/9/2025. Đến tháng 7/2026, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từng công bố hình ảnh đồ họa mô phỏng (CG) cảnh UAV này cất cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu Tứ Xuyên. Tuy nhiên, lần này mới là lần đầu tiên máy bay hoàn tất quá trình cất và hạ cánh thực tế trên tàu.

Hình ảnh GJ-21 trên tàu Type 076 Tứ Xuyên và đang bay. Ảnh: UDN.

GJ-21 được phát triển từ mẫu UAV tàng hình GJ-11 của không quân Trung Quốc, với phiên bản cải tiến dành riêng cho hải quân hoạt động trên tàu chiến. Đây cũng là mẫu UAV tàng hình cánh bay không đuôi hoạt động trên tàu chiến duy nhất hiện được công khai trên thế giới.

Trước đây, các tàu đổ bộ tấn công trên thế giới không được trang bị máy phóng nên chỉ có thể vận hành máy bay cất cánh thẳng đứng hoặc cự ly ngắn. Hạn chế này khiến tải trọng vũ khí và bán kính tác chiến của máy bay bị thu hẹp.

Tàu Tứ Xuyên được cho là đã phá vỡ giới hạn đó nhờ hệ thống máy phóng điện từ. Nhờ vậy, UAV cánh cố định có thể cất và hạ cánh hiệu quả mà không phải hy sinh tải trọng mang theo.

Trung Quốc cho rằng bước tiến này đã nâng năng lực tác chiến của tàu đổ bộ tấn công ra phạm vi toàn thế giới. Tàu Tứ Xuyên hạ thủy tháng 12/2024, hoàn thành chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 11/2025, sau đó tới Biển Đông tiến hành thử nghiệm vào tháng 4/2026. Đến tháng 10 năm nay, con tàu đã đạt được bước tiến trong việc tích hợp hoạt động giữa tàu và máy bay, với tốc độ phát triển được đánh giá là nhanh hơn dự đoán của giới quan sát.

GJ-21 sử dụng thiết kế cánh bay liền khối, không có đuôi, cùng cửa hút khí hình chữ S bố trí trên lưng thân máy bay nhằm tăng khả năng tàng hình. Phiên bản hoạt động trên tàu được cải tiến với cánh có thể gập và móc hãm để hỗ trợ hạ cánh. UAV có thể cất cánh với đầy đủ tải trọng và thu hồi chính xác nhờ hệ thống máy phóng điện từ cùng hệ thống dẫn đường hạ cánh tự động trên tàu Tứ Xuyên.

Trang "Trung Quốc Quân hiệu" ngày 30/10 đưa tin GJ-21 lần đầu tiên cất hạ cánh thành công trên tàu Tứ Xuyên.

Ba bước đột phá về công nghệ, tác chiến và tổ chức lực lượng

Về công nghệ, thiết kế cánh bay liền khối của GJ-21 đặt ra yêu cầu rất cao đối với thuật toán điều khiển bay, độ bền kết cấu và hệ thống dẫn đường hạ cánh tự động. Hệ thống hỗ trợ hạ cánh tự động trên tàu Tứ Xuyên được ví như một “đường băng vô hình”, được thiết kế để phục vụ các phương tiện không người lái.

Về tác chiến, GJ-21 giúp lực lượng đổ bộ có thêm “cánh tay hỏa lực tầm xa”, cho phép mở rộng phạm vi tiến công sâu vào khu vực đối phương kiểm soát. Theo truyền thông Trung Quốc, phương thức tác chiến đổ bộ từ hai môi trường – trên biển và trên bộ – đang được mở rộng thành tác chiến ba môi trường, với sự tham gia của lực lượng không quân không người lái.

Ở cấp độ tổ chức lực lượng, UAV được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tác chiến kiểu tàu sân bay, góp phần mở rộng khả năng phối hợp giữa các nền tảng có người lái và không người lái.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long từng nhận định Tứ Xuyên là “tàu mẹ của máy bay không người lái” đầu tiên trên thế giới. Theo ông, khả năng kết hợp giữa UAV tàng hình cánh cố định và tàu Tứ Xuyên là năng lực hiện mới chỉ Trung Quốc có.

Một chuyên gia khác, ông Trương Quân Xã, cho rằng Tứ Xuyên vừa có thể được xem là tàu sân bay cỡ nhỏ, vừa là “tàu sân bay UAV” phù hợp với chiến tranh thông minh hóa trong tương lai.

Ông nhận định nếu được triển khai phối hợp với các tàu sân bay cỡ lớn như Phúc Kiến, Tứ Xuyên có thể tham gia hình thành đội hình tác chiến liên hợp mạnh trên biển, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu nằm sâu trong khu vực đảo, vùng biển ven bờ và dải duyên hải của đối phương.

Video mô phỏng GJ-21 cất hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên.

Theo UDN