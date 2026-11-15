Khám phá tuyến du lịch phía Tây - Chạm vào vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu di sản
Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và địa chất độc đáo, tuyến du lịch phía Tây Cao Bằng mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Hành trình qua Phja Oắc, Phja Đén và các điểm đến đặc sắc mở ra bức tranh sinh động về miền non nước, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng đời sống văn hóa bản địa và chiều sâu di sản.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/kham-pha-tuyen-du-lich-phia-tay-cham-vao-ve-dep-thien-nhien-va-chieu-sau-di-san-3194411.html