Khám phá tuyến du lịch phía Tây - Chạm vào vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu di sản

Giữa rất nhiều điểm đến đang chạy theo những công trình đồ sộ và các sản phẩm du lịch na ná nhau, xã Tà Xùa (Sơn La) lại chinh phục du khách bằng điều tưởng như giản dị nhất: Mây, rừng, trà Shan tuyết và con người.