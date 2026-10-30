Khám phá trang trại nuôi gà Ai Cập quy mô lớn ở Hà Tĩnh

Tại thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu), trang trại của anh Nguyễn Hữu Dũng hiện nuôi hơn 40.000 con gà Ai Cập, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi tiêu biểu trên địa bàn.

Khác với những khu chăn nuôi truyền thống, bên trong trang trại là hệ thống chuồng nuôi được bố trí khoa học. Các dãy lồng nối tiếp nhau, tạo thành không gian sản xuất quy mô lớn.

Theo anh Nguyễn Hữu Dũng, gà Ai Cập có năng suất đẻ trứng cao nhưng sức đề kháng khá yếu. Vì vậy, khi chăn nuôi với quy mô lớn, phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện chăm sóc và quy trình vận hành để bảo đảm đàn gà phát triển ổn định.

Trong hệ thống chuồng kín, thức ăn, nước uống được cung cấp tự động; quạt thông gió và thiết bị làm mát giúp duy trì điều kiện phù hợp cho đàn gà.

Gà được chăm sóc từ khi mới một ngày tuổi, theo quy trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong khi đàn gà trưởng thành đang khai thác trứng, các lứa gà hậu bị cũng được chuẩn bị để thay thế, bảo đảm duy trì sản xuất liên tục.

Hiện, trang trại có khoảng 30.000 con gà đẻ trứng và 10.000 con gà hậu bị. Bình quân mỗi ngày, trang trại thu hoạch hơn 28.000 quả trứng, bán với giá 2.500 đồng/quả. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh Dũng thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng mỗi ngày.

Mỗi quả trứng là kết quả của quá trình chăm sóc, kiểm soát dinh dưỡng và môi trường nuôi. Để duy trì năng suất, các khâu sản xuất phải được tổ chức khoa học và đồng bộ.

Trứng gà Ai Cập có vỏ màu trắng hồng nhạt, hai đầu tròn đều, lượng dinh dưỡng khá cao.

Trứng sau thu hoạch được kiểm tra, phân loại và sắp xếp trước khi đưa ra thị trường. Chất lượng sản phẩm và sự ổn định của nguồn cung là những yếu tố quan trọng để duy trì các đầu mối tiêu thụ.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại; đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ, đầu tư trang thiết bị để kiểm soát tốt hơn các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đàn gà, tăng năng suất trứng" - anh Nguyễn Hữu Dũng cho biết.

Từ những bước đi ban đầu còn nhiều áp lực, anh Dũng đã từng bước mở rộng quy mô, tạo dựng nguồn thu ổn định. Mô hình cho thấy cơ hội phát triển kinh tế nông thôn khi người trẻ dám đổi mới, biết vận dụng kiến thức và chủ động tìm kiếm thị trường.