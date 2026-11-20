Năm 2021, sau khi tìm hiểu về tiềm năng kinh tế từ nuôi nhím, anh Trần Ngọc Cường (SN 2003, xã Toàn Lưu) bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật, tìm hiểu quy trình và các điều kiện cần thiết để phát triển mô hình. Sau thời gian chuẩn bị, đầu năm 2023, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và bắt đầu nuôi nhím giống.

Qua quá trình chăm sóc, tích lũy kinh nghiệm, nhận thấy đàn nhím sinh trưởng tốt, anh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô. Đến nay, trang trại duy trì hơn 400 con nhím, chủ yếu phục vụ sinh sản, cung cấp nhím giống và nhím thương phẩm cho thị trường.

Từ 50 con nhím giống ban đầu, anh Trần Ngọc Cường (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã phát triển đàn lên hơn 400 con.

Anh Cường cho biết: “Nhím là loài vật nuôi có sức đề kháng khá tốt, thích nghi với môi trường, ít mắc bệnh. Tuy không đòi hỏi diện tích chăn nuôi lớn nhưng để đàn nhím phát triển ổn định, người nuôi phải nắm được tập tính sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng và kỹ thuật chăm sóc. Vì vậy, tôi luôn chú trọng lựa chọn con giống khỏe mạnh, theo dõi quá trình sinh trưởng, sinh sản để nâng cao chất lượng đàn”.

Nhím có tập tính sống trong hang, ưa nơi yên tĩnh, khô ráo, ít ánh sáng. Vì vậy, hệ thống chuồng được thiết kế thông thoáng, có mái che, hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp và gió lùa vào mùa đông. Nền chuồng được xây chắc chắn, tạo độ nghiêng để thoát nước, vừa bảo đảm vệ sinh vừa hạn chế nhím đào hang thoát ra ngoài. Diện tích chuồng được bố trí phù hợp, trung bình khoảng 1m²/con, tạo không gian cho nhím sinh trưởng.

Chuồng nuôi được thiết kế thông thoáng, bố trí phù hợp.

Bên cạnh điều kiện chuồng trại, chế độ dinh dưỡng cũng được anh Cường chú trọng. Thức ăn cho nhím khá đa dạng, chủ yếu là rau, củ, quả và các phụ phẩm nông nghiệp, kết hợp bổ sung thức ăn tinh để bảo đảm dinh dưỡng. Khẩu phần được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, giúp đàn vật nuôi phát triển ổn định và tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

Thức ăn của nhím đa dạng, chủ yếu là rau, củ, quả và các phụ phẩm nông nghiệp.

Cùng đó, việc theo dõi tình trạng sức khỏe của từng con, nhất là nhím sinh sản và nhím con, được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế dịch bệnh, duy trì khả năng sinh trưởng ổn định. Nhờ điều kiện chuồng trại phù hợp và chế độ chăm sóc đảm bảo, nhím sau khoảng 9-12 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng 10-12 kg/con, đáp ứng yêu cầu xuất bán thương phẩm.

Mỗi năm, trang trại của anh Cường xuất bán từ 1,5-2 tấn nhím thịt, với giá khoảng 350.000 đồng/kg. Nhím giống được bán với giá từ 3,5-4 triệu đồng/cặp. Sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.

Nhím sau khoảng 9 tháng nuôi sẽ đủ điều kiện xuất bán.

Thời gian tới, anh Cường dự định tiếp tục đầu tư, nâng tổng đàn lên khoảng 600 con. Cùng với nâng cao chất lượng con giống, cải thiện kỹ thuật chăm sóc, anh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và kỹ thuật cho những hộ dân có nhu cầu phát triển mô hình. Đồng thời, hướng tới liên kết sản xuất, tìm kiếm đầu ra ổn định, góp phần mở rộng quy mô chăn nuôi.

Ông Bùi Công Thư – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Toàn Lưu cho biết : "Mô hình nuôi nhím của anh Trần Ngọc Cường là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã và bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế. Đây là hướng đi mới, thể hiện sự mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế. Thời gian tới, địa phương sẽ tham mưu các giải pháp nhân rộng mô hình, đồng thời hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm, góp phần đa dạng hóa vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người dân".

Video: Mô hình nuôi nhím tại xã Toàn Lưu.