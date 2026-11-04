Khám phá 'tọa độ' check-in mới toanh giữa lòng Hà Nội

Nằm trong quần thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Đồng Mô; Hà Nội), Khu làng chài được xây dựng trên diện tích gần 30.000m² bao gồm 1 nhà trung tâm, 1 miếu thờ, 4 nhà làng chài và 4 chòi nghỉ.

Khu làng chài nằm trong quần thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đây không chỉ là công trình hạ tầng kiến trúc cảnh quan giới thiệu về không gian sống, sinh hoạt văn hóa và các hoạt động làng nghề ngư nghiệp của người Việt, mà còn có chức năng điều hòa, cải thiện vi khí hậu, mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, bình yên giữa thiên nhiên hồ nước thơ mộng.

​Cảnh quan nơi đây tái hiện sinh động hình ảnh lao động của ngư dân Việt Nam qua nhiều vùng miền.

Cảnh quan sông nước mộc mạc, hữu tình

Ngay từ điểm dừng chân đầu tiên - Nhà trung tâm làng chài, du khách đã được đón tiếp và giới thiệu về văn hóa nghề chài lưới.

Công trình mang đậm chất kiến trúc truyền thống Việt Nam, được thiết kế theo phong cách nhà rường Huế với mái ngói mũi hài đỏ, hệ thống cột và vì kèo hoàn toàn bằng gỗ cổ kính, trang nhã, kết hợp tường quét vôi vàng nhạt, cửa sổ chạm trổ hoa văn cổ và nền gạch Bát Tràng màu nâu đỏ.

Không gian bên trong bố trí mô hình con thuyền ở khu vực trung tâm kết hợp hình ảnh lớn về sông nước, những câu chuyện lịch sử nghề, các khu vực bàn ghế nghỉ chân hài hòa hai bên và các chi tiết trang trí nghệ thuật như đèn hình nơm cá, ngư cụ truyền thống.

Con thuyền buồm lớn dài 16 mét neo tại khu cầu thuyền hình trái tim lãng mạn

Vó bè trên mặt nước thanh bình

​Tiếp nối là khu vực nghi lễ trung tâm mang tính kết nối văn hóa, tâm linh, tái hiện cảnh quan làng quê ven sông Bắc Bộ với hình ảnh cầu ao chữ T, 2 vó bè miền Bắc và mặt nước thanh bình.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm đi trên cây cầu khỉ dài 27 mét bắc qua khu vực ao sen mộc mạc.

Trong khi đó, không gian chài miền Nam đưa du khách đến với vẻ đẹp đặc trưng của vùng sông nước phương Nam qua hàng dừa xanh, cầu neo thuyền và 3 vó bè nổi trên mặt hồ.

Mái ngói hòa cùng màu xanh tạo nên khung cảnh nên thơ

Nhà trung tâm làng chài

Mô hình thuyền, mái chèo và ngư cụ được trưng bày tại nhà trung tâm làng chài

Điểm nhấn ấn tượng nhất tại đây là con thuyền buồm lớn dài 16 mét neo tại khu cầu thuyền hình trái tim lãng mạn, cho phép du khách bước lên boong ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Bên cạnh đó, hệ thống 4 nhà làng chài truyền thống được thiết kế mộc mạc bằng chất liệu dân dã cũng góp phần tái hiện chân thực không gian sinh hoạt, lao động ven sông.

​Đặc biệt, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ 8h00-17h00 trong hai ngày 14 và 15.11.2026 (thứ Bảy và Chủ nhật), Khu làng Chài hứa hẹn trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo công chúng với nhiều hoạt động sôi nổi.

Cầu khỉ dài 27 mét bắc qua khu vực ao sen

Khu làng chài là điểm đến của du khách thích lãng mạn

Ngay từ Nhà đón tiếp, du khách được tiếp đón tận tình, tìm hiểu về các hiện vật trưng bày và nhận sơ đồ, biển chỉ dẫn trực quan để chủ động lựa chọn hành trình tham quan, check-in.

Tạo nên nhịp sống sinh động cho toàn bộ khu vực là chương trình trình diễn trên mặt hồ "Người ngư dân ra khơi", diễn ra vào hai khung giờ 9h00-10h30 và 14h30-16h00 nhằm tái hiện sắc nét đời sống lao động vùng sông nước. Song song với đó, từ 8h00-11h30 và 13h30-16h30, du khách có thể trực tiếp tham gia chuỗi trải nghiệm tại hệ thống 4 nhà làng chài.

Tại Nhà 1 - "Góc sáng tạo làng chài", du khách tự do tô vẽ các mô hình cá, tôm, cua bằng gỗ hoặc tỉ mỉ làm vòng tay handmade từ hạt và các chi tiết hình hải sản.

Nhiều du khách chọn làng chài làm nơi check - in lưu giữ khoảnh khắc

​Nhà 2 và 3 - "Tìm hiểu ngư cụ", không gian trưng bày ngư cụ, nông cụ đánh bắt có gắn nhãn thông tin (etiket), nơi du khách được hướng dẫn thực hành các kỹ thuật dân gian như đan lưới, luồn dây, tạo mặt lưới hay sửa chữa đoạn lưới hỏng.

Nhà 4 - "Góc quà làng chài", quán nước nhỏ mộc mạc phục vụ du khách nghỉ chân, thưởng thức nước uống và chọn mua các món quà quê dân dã như kẹo lạc, kẹo dồi, chè lam, bánh đa.

Không khí ngày hội thêm phần vui tươi với trò chơi dân gian "Bắt chạch trong chum" diễn ra lúc 9h30-10h00 và 15h00-15h30, thích hợp cho các em nhỏ và khách gia đình.

Hàng loạt góc "sống ảo" chuẩn gu miền quê, là "tọa độ" check-in không thể bỏ lỡ

Ngoài ra, du khách có thể ghé Nhà hoa (mở cửa 8h00-11h30 và 13h30-16h30) để mặc thử các trang phục, phụ kiện phù hợp với không gian làng chài và lưu giữ những kỷ niệm đẹp qua chương trình nhiếp ảnh "Một thoáng làng chài".

Sự kết hợp giữa cảnh quan sinh thái độc đáo và chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế giàu giá trị văn hóa không chỉ biến Khu làng chài thành điểm nhấn đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mà còn giúp du khách thêm yêu thiên nhiên, trân trọng nét đẹp lao động truyền thống và hiểu sâu sắc hơn về đời sống đa dạng của các vùng miền trên dải đất hình chữ S.