Khám phá tinh hoa nghệ thuật thủ công quốc tế ngay giữa lòng Hà Nội

Trưng bày mở ra hành trình khám phá văn hóa, nghệ thuật thủ công của nhiều quốc gia, đồng thời mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị sáng tạo được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân

Các gian hàng quốc tế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và khám phá những sản phẩm thủ công đặc sắc

Festival trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được giới thiệu sinh động đến công chúng

Những sản phẩm thủ công với kiểu dáng, chất liệu và màu sắc phong phú tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các gian hàng quốc tế

Mỗi đồ vật không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thợ mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, phong tục và truyền thống của mỗi vùng đất

Du khách thích thú dừng chân tại các gian hàng, quan sát kỹ từng sản phẩm và tìm hiểu những nét độc đáo trong nghệ thuật chế tác thủ công

Hoạt động tham quan, trải nghiệm giúp công chúng có thêm góc nhìn về sự đa dạng của văn hóa làng nghề trên thế giới

Du khách thích thú với các sản phẩm làng nghề dệt may truyền thống của Ấn Độ

Sự giao thoa giữa các nền văn hóa tạo nên sức hút đặc biệt của FestivalBảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Tại đây, tinh hoa làng nghề Việt Nam và quốc tế cùng hiện diện, góp phần lan tỏa giá trị nghề thủ công, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trong lĩnh vực làng nghề