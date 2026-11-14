Khám phá thiên nhiên và đời sống qua triển lãm 'Miền xa - miền gần'

Sáng 14/11, tại Hanoi Aqua Central (44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội), nhóm họa sĩ Mười bốn khai mạc triển lãm “Miền xa - miền gần”. Sự kiện diễn ra từ ngày 14/11 đến hết ngày 5/12/2026, giới thiệu gần 80 tác phẩm của 12 họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Các tác phẩm là kết quả của chuỗi hoạt động sáng tác kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2026, trong đó có hai workshop tiền triển lãm được tổ chức tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) và Phong Nha (Quảng Trị). Thông qua những chuyến đi, các họa sĩ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và tìm kiếm cảm hứng sáng tác từ thiên nhiên, cảnh vật cũng như nhịp sống đời thường.

Nhóm họa sĩ Mười bốn chụp hình lưu niệm tại triển lãm

Với workshop “Nhìn vào thiên nhiên” diễn ra từ ngày 21/9 đến 9/10/2026 tại Bắc Sơn, các họa sĩ tập trung khai thác vẻ đẹp của thung lũng, núi rừng và cảnh quan đặc trưng vùng trung du, miền núi phía Bắc. Cùng một không gian nhưng mỗi người có cách quan sát, cảm nhận và thể hiện riêng, tạo nên những tác phẩm đa dạng về màu sắc và bút pháp.

Tiếp nối hành trình, workshop “Một ngày khác” diễn ra từ ngày 12 đến 16/10/2026 tại Phong Nha, mở rộng cảm hứng sáng tác từ thiên nhiên đến đời sống con người. Những dãy núi, bến sông Son, con thuyền nhỏ, góc nhà thờ hay mái nhà tre nứa trở thành chất liệu để các họa sĩ thể hiện góc nhìn cá nhân về vùng đất và con người nơi đây.

Không hướng tới việc tìm kiếm những vẻ đẹp lớn lao, “Miền xa - miền gần” lựa chọn những hình ảnh bình dị, gần gũi trong thiên nhiên và đời sống làm điểm khởi đầu cho sáng tác. Qua ngôn ngữ và chất liệu hội họa riêng, mỗi nghệ sĩ ghi lại những cảm nhận, rung động của mình trước cảnh vật và con người. Sự khác biệt trong phong cách, cảm xúc và cách biểu đạt tạo nên diện mạo đa dạng cho triển lãm.

Không gian trưng bày các tác phẩm hội họa

Công chúng trải nghiệm vẽ phác họa chân dung nhân vật tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, open workshop “Miền xa - miền gần” cũng được tổ chức từ 9h30 ngày 14/11, ngay sau lễ khai mạc. Hoạt động diễn ra trong không gian triển lãm, với các tiểu cảnh thiên nhiên và mẫu nữ làm chủ đề thực hành, thu hút sự tham gia của các họa sĩ khách mời và sinh viên các trường mỹ thuật. Đây cũng là dịp để công chúng tiếp cận trực tiếp với quá trình sáng tác, giao lưu và trao đổi cùng nghệ sĩ.

Được biết, nhóm họa sĩ Mười bốn quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, với phong cách sáng tác đa dạng, từ hiện thực, biểu hiện đến trừu tượng. Những năm gần đây, nhóm tổ chức nhiều triển lãm và hoạt động nghệ thuật như “Mười bốn”, “Mười bốn Art Show”, “Open 14”, “Her”; đồng thời duy trì các workshop, hoạt động ký họa và giao lưu nghệ thuật tại TUDO Art Garden.

Việc kết hợp trưng bày tác phẩm với thực hành sáng tác và tương tác cộng đồng được xem là hướng hoạt động góp phần đưa nghệ thuật đến gần công chúng. Qua đó, “Miền xa - miền gần” không chỉ là dịp giới thiệu thành quả sáng tác của các họa sĩ mà còn mở ra không gian gặp gỡ, đối thoại giữa những cá tính nghệ thuật và người yêu hội họa.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thu hút công chúng tham quan

Các bạn trẻ thực hành vẽ phác họa tại triển lãm

Một số tác phẩm hội họa đặc sắc trưng bày tại triển lãm.

Công chúng thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật