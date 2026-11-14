Khám phá tháp nước bí ẩn tại Hà Nội

Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, tại phố Hàng Đậu, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trong thời kỳ Pháp thuộc, cùng với tháp nước Đồn Thủy, tháp nước Hàng Đậu là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho quan chức, binh lính người Pháp và những người dân ở khu vực trung tâm thành phố. Tháp có hình trụ tròn với đường kính 19m, cao 25m; phần mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Dung tích của tháp nước là 1.250m³.

Tác phẩm sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” tổ chức tại tháp nước Hàng Đậu là một trong những triển lãm sắp đặt trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Tại đây, hai nghệ sĩ Patrick Kessler và Ludwig Berger đến từ dàn nhạc Chuchche Pati sẽ đưa công chúng vào một thế giới có thể lắng nghe những sinh vật nhỏ bé theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Khi bước chân vào bên trong tháp nước, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "con đường ánh sáng" với hệ thống đèn led chạy dọc hai bên.

Hệ loa treo trong lòng tháp tạo nên cơn mưa âm thanh, để những rung động mong manh, những mô thức tiết tấu, các cuộc đối thoại tinh vi của côn trùng và nhện dần hiện lên đầy mê hoặc.

Các nghệ sĩ đã đưa vào “Tháp Ẩn Ca” 59 bản ghi âm khoa học của 13 nhà khoa học tại 10 viện nghiên cứu thuộc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các bản ghi trải dài từ những khúc song ca đầy tinh tế cho đến các tín hiệu báo động và tự vệ, mở ra cánh cửa bước vào hệ sinh thái âm học phong phú của thế giới côn trùng.

Bên cạnh âm thanh, nhiều du khách thích thú với việc lần đầu được vào trong lòng tháp nước Hàng Đậu.

Ban tổ chức mở cửa miễn phí cho công chúng thưởng thức tác phẩm "Tháp Ẩn Ca" từ ngày 14-11-2026 đến hết ngày 28-11-2026. Giờ đón khách hàng ngày: Từ 9 giờ -12 giờ; từ 14 giờ - 21 giờ. Mỗi lượt kéo dài 15 phút, tối đa 30 khách/lượt.