Khám phá thác Krushuna với những tầng nước tuyệt đẹp giữa rừng xanh

Thác Krushuna nằm ở vùng nông thôn Bulgaria , gần làng Krushuna. Mặc dù không nằm trong tuyến du lịch quen thuộc của hầu hết du khách châu Âu, thác nước này lại mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp với màu sắc rực rỡ, thảm thực vật tươi tốt và nhiều cơ hội chụp ảnh với tầm nhìn ngoạn mục.

Ngoài ra, còn có rất nhiều loại rêu và địa y thú vị, với hương thơm đặc trưng, ​​trải khắp khu vực.

Ảnh: grahamstewartwalker / Người dùng Atlas Obscura

Điểm đặc biệt của thác Krushuna là dòng nước không đổ thẳng từ trên cao xuống một lần mà chia thành nhiều nhánh nhỏ, len lỏi qua các tầng đá và bậc thác tự nhiên.

Thác chính cao khoảng 20 m, tạo thành chuỗi dòng chảy nhiều tầng giữa khu rừng rậm rạp.

Sự kết hợp giữa làn nước trong xanh, những mảng đá phủ rêu và cây cối tươi tốt khiến khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách thích khám phá cảnh quan thiên nhiên và chụp ảnh ngoài trời.

Ảnh: grahamstewartwalker / Người dùng Atlas Obscura

Một số câu chuyện dân gian địa phương còn gắn nguồn nước trong vùng với khả năng chữa bệnh, đặc biệt đối với các vấn đề về khớp và da.

Tuy nhiên, đây là những quan niệm truyền thống, chưa phải công dụng y tế được chứng minh. Những câu chuyện ấy vẫn góp phần tạo nên nét văn hóa riêng cho vùng đất quanh thác.

Vào ngày lễ Thánh George, người dân địa phương tổ chức một nghi lễ tại thác nước với hy vọng nhận được sức mạnh chữa bệnh của nó.

Ảnh: grahamstewartwalker / Người dùng Atlas Obscura

Những nhà thám hiểm tinh ý cũng sẽ phát hiện ra một nhà thờ nhỏ nằm trong hang động ở khu vực này, được cho là một phần của tu viện Krushuna đã biến mất từ ​​lâu.

Không gian quanh thác mang đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Tiếng nước chảy vang vọng giữa những tán cây, hòa cùng không khí mát lành và sắc xanh của rừng, tạo nên khung cảnh thích hợp cho những chuyến đi bộ thư giãn.

Rêu và địa y bám trên các bề mặt đá ẩm góp phần tạo nên nét đặc trưng cho hệ sinh thái nơi đây, đặc biệt khi ánh sáng xuyên qua tán lá và phản chiếu trên dòng nước.

Ảnh: grahamstewartwalker / Người dùng Atlas Obscura

Để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác Krushuna, du khách có thể đi theo tuyến đường mòn được xây dựng dọc sườn dốc.

Trên hành trình, những bậc thang, lối đi và cây cầu nhỏ giúp du khách tiếp cận các tầng thác, hồ nước tự nhiên và nhiều điểm ngắm cảnh giữa rừng.

Du khách nên mang giày có độ bám tốt vì bậc thang và lối đi gần thác có thể ẩm, trơn trượt. Cần tuân thủ biển chỉ dẫn, không vượt rào chắn hoặc tự ý tiếp cận những khu vực đá không ổn định.

Trước chuyến đi, nên kiểm tra giờ mở cửa, tình trạng đường mòn và quy định tham quan mới nhất, bởi điều kiện tiếp cận có thể thay đổi theo mùa.

Với những ai yêu thích thiên nhiên, nhiếp ảnh và các hành trình đi bộ nhẹ nhàng, thác Krushuna mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp đặc trưng của vùng nông thôn Bulgaria, nơi dòng nước, đá vôi và thảm thực vật cùng tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động.