Khám phá tay nghề phía sau những màn trình diễn ấn tượng tại WorldSkills 2026

Trong một tuần diễn ra WorldSkills Thượng Hải 2026, khán giả có cơ hội nhìn thấy những đường cắt chính xác, sản phẩm hoàn thiện hay thao tác thuần thục trong xưởng thi của 1400 thí sinh quanh khắp thế giới.

Nhưng đằng sau những màn trình diễn đó là những ngày tháng mà các thí sinh không ngừng cố gắng luyện tập trước khi bước lên sân chơi kỹ năng toàn cầu.

Mỗi điểm số, thao tác và sản phẩm tại WorldSkills là kết quả của quá trình liên tục hoàn thiện tay nghề, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm trong thời gian dài.

Thí sinh tham gia WorldSkills 2026 ở nghề an ninh mạng.

Để khám phá rõ hơn hành trình phía sau những màn trình diễn này, WorldSkills đã giới thiệu câu chuyện đào tạo và quá trình chuẩn bị của các thí sinh ở ba nghề thi gồm phần thi nghề: trang sức, an ninh mạng, kỹ thuật phục hình răng, qua đó cho thấy những nỗ lực phía sau mỗi phần thi.

Tại khu thi nghề chế tác trang sức, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh xảo và kỹ thuật chế tác tỉ mỉ của các thí sinh. Để đạt đến độ chính xác này, họ đã dành vô số giờ học cách uốn, tạo hình và xử lý kim loại để chế tác, sửa chữa trang sức.

Jyothi Forman, Chuyên gia trưởng kỹ năng này cho biết, nghề chế tác trang sức đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng sáng tạo và độ chính xác cao, cùng sự tập trung vào từng chi tiết nhỏ.

Theo bà, các thí sinh phải mất nhiều năm rèn luyện đôi tay để thực hiện thao tác một cách thuần thục. Vì vậy, khách tham quan có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ như viên đá được gắn chính xác hay mối hàn liền mạch - những kết quả chỉ có được sau hàng nghìn giờ luyện tập.

Ở phần thi an ninh mạng, các thí sinh sẽ được đặt vào những tình huống mô phỏng công việc thực tế của các đội ngũ an ninh mạng hiện đại. Trong đó, thí sinh sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như cấu hình và bảo mật mạng, hệ thống; phân tích bằng chứng số, kiểm soát sự cố và khôi phục dịch vụ. Tất cả được thực hiện theo các khung bảo mật và thông lệ tốt nhất trong ngành.

Tiến sĩ George O’Mahony, Chuyên gia trưởng nghề An ninh mạng cho biết, nghề này có ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội hiện đại, từ các dịch vụ được sử dụng hằng ngày đến những cơ sở hạ tầng thiết yếu mà cộng đồng và nền kinh tế phụ thuộc.

Theo ông, kỳ thi sẽ giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về lĩnh vực quan trọng này, đồng thời chứng kiến quá trình các bạn trẻ rèn luyện để phát hiện điểm yếu, nhận diện mối đe dọa, điều tra sự cố và xây dựng các hệ thống an toàn, có khả năng chống chịu.

Một kỹ năng lần đầu được đưa vào hệ thống nghề thi của WorldSkills là Kỹ thuật phục hình răng. Nghề này đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức công nghệ số với kỹ năng chế tác để sản xuất các sản phẩm phục hình như mão răng, cầu răng, hàm giả và máng chống nghiến.

Bên cạnh đòi hỏi thí sinh về khả năng vận dụng công nghệ nha khoa, các bạn trẻ cũng được kiểm tra kiến thức về giải phẫu người, khoa học vật liệu, khả năng giao tiếp và tương tác với người khác.

David Hoey, Tổng Giám đốc WorldSkills International kêu gọi khách tham quan nhìn thấy cả những nỗ lực và quyết tâm phía sau Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48. Ông cho rằng mỗi người trẻ tranh tài tại đây đã là một “nhà vô địch”, bởi họ đã trải qua những giờ luyện tập kéo dài, vượt qua các cuộc thi cấp địa phương và quốc gia, đồng thời dành trọn tâm huyết cho nghề.

Thông qua cuộc thi, những kỹ năng được các thí sinh rèn luyện ở trình độ cao có thể trở thành hình mẫu để những người trẻ khác phát triển năng lực và hướng tới sự xuất sắc.