Khám phá tâm điểm chuỗi lễ hội văn hoá, giải trí chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam ở Ninh Bình

Toàn cảnh không gian đô thị Sun Urban City (phường Hà Nam) nơi tâm điểm diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại Ninh Bình

Chuỗi sự kiện văn hoá, giải trí đặc biệt hấp dẫn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Ninh Bình có tâm điểm là khu vực Công viên Văn hóa và Trục đại lộ lễ hội Sun Urban City (phường Hà Nam).

Từ ngày 14.11 – 16.11, người dân và du khách đến với Sun Urban City sẽ được đắm mình trong không gian lễ hội liên hoàn, nơi các giá trị văn hóa bản địa được tôn vinh và làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Mở đầu chuỗi hoạt động vào ngày 14.11 là Không gian triển lãm OCOP, trưng bày làng nghề và tiểu thủ công nghiệp. Tại đây, du khách có dịp chiêm ngưỡng các tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, thưởng thức sản vật đặc trưng của các địa phương và lắng nghe câu chuyện về những nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian triển lãm không chỉ là nơi giao thương, quảng bá sản phẩm địa phương mà còn khắc họa bức tranh sống động về sức sáng tạo và chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô.

Những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu tại Công viên Văn hoá Sun Urban City

Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, chính thức khai mạc vào lúc 20h00 ngày 14.11 tại Công viên Văn hóa (Sun Urban City). Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh được đầu tư dàn dựng công phu, mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc tôn vinh tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hoá Việt Nam.

Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào, ngày 15.11 tại Công viên Văn hóa Sun Urban City sẽ đưa du khách bước vào không gian ngập tràn sắc màu của lễ hội đường phố và đêm âm nhạc truyền thống. Những màn trình diễn di sản văn hóa dân gian, các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng hoạt động giao lưu đường phố, du khách có thể trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương ngay giữa lòng đô thị hiện đại.

Show nhạc nước diễn ra mỗi tối tại Quảng trường Thời đại đô thị Sun Urban City

Không dừng lại tại đó, Sun Urban City sẽ mang đến du khách điểm nhấn đầy ấn tượng với Đại nhạc hội EDM dân gian đương đại vào tối 16.11. Sân khấu hiện đại kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng đỉnh cao, những chất liệu và giai điệu dân gian được khoác lên tấm áo mới qua các bản phối điện tử thời thượng cùng phong cách trình diễn cuốn hút sẽ mang đến hơi thở mới đặc sắc cho nhân dân và du khách.

Sự giao thoa táo bạo giữa âm hưởng truyền thống và nhịp điệu EDM sôi động chính là cầu nối đưa di sản chạm gần hơn tới trái tim thế hệ khán giả trẻ.

Bên cạnh các sự kiện theo khung giờ cố định, hành trình khám phá Sun Urban City về đêm càng thêm mãn nhãn với Show nhạc nước đẳng cấp tại Quảng trường Thời đại vào mỗi tối trong ngày.

Trải dài trên trục đại lộ lễ hội 1,6km dọc Kênh Vua Lê, hệ thống 5.280 vòi phun cùng hơn 3.000 đèn LED hiện đại tạo nên vũ điệu kỳ ảo của nước, ánh sáng và âm nhạc. Giữa không gian rực rỡ ấy, biểu tượng Trống Đọi Tam cao 32m vươn mình kiêu hãnh như một gạch nối đầy tự hào giữa di sản văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại.

Lễ hội đường phố tại Công viên Văn hoá Sun Urban City sẽ mang đến nhân dân, du khách những trải nghiệm khó quên. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn có vô số các chuỗi hoạt động, sự kiện đặc sắc khác như: Tràng An Marathon 2026; giải chạy YIC Phủ Lý Green Race (ngày 15.11); triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình – Tuyệt sắc miền di sản” tại Phố cổ Hoa Lư;

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Văn hóa Việt Nam – Hội tụ và lan tỏa” tại phường Hoa Lư cùng các hoạt động trưng bày cổ vật, chiếu phim lưu động và Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư…

Với chuỗi sự kiện được đầu tư bài bản và nối tiếp nhau suốt hai tháng cuối năm, Ninh Bình đang ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa, du lịch và sự kiện hàng đầu khu vực miền Bắc.