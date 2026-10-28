Khám phá suối cá thần Cẩm Lương - huyền tích giữa miền sơn thủy xứ Thanh

Đàn cá thần ở xã Cẩm Lương. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Nằm dưới chân núi Trường Sinh, giữa cảnh quan núi đá vôi và những bản làng của đồng bào dân tộc Mường, suối cá thần Cẩm Lương là một thắng cảnh đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa.

Nơi đây được biết đến bởi đàn cá sinh sống tập trung trong dòng nước trong xanh quanh năm và truyền thuyết về Thần Rắn được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sự gắn kết giữa thiên nhiên, tín ngưỡng dân gian và đời sống cộng đồng đã tạo nên giá trị riêng cho địa danh, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái trong quá trình phát triển du lịch.

Kỳ thú suối cá dưới chân núi Trường Sinh

Suối cá thần Cẩm Lương nằm tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 85km về phía Tây Bắc theo Quốc lộ 217.

Dòng suối bắt nguồn từ lòng núi Trường Sinh, chảy qua khu vực có địa hình núi đá vôi đặc trưng. Bao quanh là những dãy núi trùng điệp, thảm cây xanh và bản làng yên bình của đồng bào dân tộc Mường.

Điểm đặc biệt của địa danh là đàn cá sinh sống tập trung trong đoạn suối dài hơn 100m. Nước suối trong, có thể quan sát rõ những đàn cá lớn nhỏ bơi lội dưới đáy.

Loài cá tại đây thường được gọi là cá dốc, cá giốc hoặc cá tể, thuộc họ cá chép và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Cá có thân màu xanh thẫm, vảy ánh lên dưới mặt nước; khi trưởng thành, hai bên mép có màu đỏ hồng.

Đàn cá thường tập trung quanh cửa hang và ven bờ. Ban ngày, chúng bơi ra ngoài kiếm ăn, di chuyển theo đàn trong dòng nước; đến tối, cá trở về các hang, hốc trong núi để trú ẩn.

Trong đàn có những con cá lớn được người dân gọi là “cá chúa.” Theo quan niệm dân gian, đàn cá gắn với sự linh thiêng của dòng suối và được cộng đồng gìn giữ từ lâu đời.

Khách du lịch thăm quan tại suối cá Cẩm Lương. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Dù số lượng cá đông, nước suối vẫn giữ được vẻ trong xanh. Đặc điểm này cùng tập tính sinh sống của đàn cá tạo nên nét riêng cho hệ sinh thái tại Cẩm Lương.

Việc tiếp tục nghiên cứu môi trường sống, bảo vệ nguồn nước và hạn chế những tác động bất lợi từ hoạt động của con người có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì quần thể cá trong tự nhiên.

Suối cá Cẩm Lương nằm trên tuyến du lịch kết nối nhiều điểm đến của xứ Thanh, từ biển Sầm Sơn đến Thành nhà Hồ, Lam Kinh và khu du lịch sinh thái Pù Luông. Vị trí này tạo điều kiện để địa phương kết nối tham quan sinh thái với các điểm di tích, văn hóa trong khu vực.

Huyền tích Thần Rắn và tín ngưỡng của người Mường

Bên cạnh giá trị tự nhiên, suối cá Cẩm Lương còn gắn với truyền thuyết về chàng Rắn, một câu chuyện được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo truyền thuyết, xưa kia bản Ngọc dưới chân núi Trường Sinh thường xuyên chịu cảnh hạn hán, mất mùa. Trong bản có đôi vợ chồng tuổi cao nhưng chưa có con, hằng ngày ra ven suối làm ruộng, bắt cá, mò ốc để trang trải cuộc sống.

Một hôm, người vợ bắt gặp quả trứng lạ trong lúc mò cua bắt cá. Bà nhiều lần thả xuống nước nhưng quả trứng vẫn xuất hiện trong rổ, nên mang về nhà cho gà ấp thử. Ít lâu sau, trứng nở thành một con rắn. Người chồng đem rắn ra suối Ngọc thả, nhưng cứ ban ngày thả đi thì tối đến rắn lại trở về nhà. Dần dần, con rắn trở nên thân thuộc với gia đình.

Chuyện kể rằng từ khi có chàng Rắn, đồng ruộng trong vùng đủ nước, mùa màng tốt tươi, đời sống dân bản ngày càng no ấm. Cuộc sống yên bình kéo dài cho đến một đêm mưa to, gió lớn, sấm chớp dữ dội. Khi trời sáng, người dân phát hiện xác chàng Rắn nằm dưới chân núi Trường Sinh, bên bờ suối Ngọc.

Theo lời truyền lại, thần linh báo mộng rằng chàng Rắn đã chiến đấu với thủy quái để bảo vệ bản làng và được Ngọc Hoàng phong thần hiệu “Tứ Phủ Long Vương.” Để tưởng nhớ công lao ấy, người dân lập đền thờ dưới chân núi. Từ đó, đàn cá xuất hiện đông đúc tại suối Ngọc, ngày đêm bơi quanh khu vực đền thờ.

Từ niềm tin vào sự linh thiêng của dòng suối, người dân hình thành tập quán không đánh bắt hay ăn cá tại đây. Qua thời gian, đàn cá trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Mường, gắn với quan niệm về bình an, may mắn và sự no ấm của bản làng.

Việc bảo vệ đàn cá vì thế không chỉ mang ý nghĩa gìn giữ tài nguyên tự nhiên mà còn thể hiện sự tiếp nối tín ngưỡng và truyền thống cộng đồng.

Trong khu vực có đền Ngọc thờ Tứ Phủ Long Vương, gắn với truyền thuyết về chàng Rắn. Đây là nơi người dân bày tỏ lòng thành kính, gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi.

Đền Ngọc thờ Tứ Phủ Long Vương. (Ảnh: Vietnam+)

Vào tháng Giêng âm lịch hằng năm, khu vực suối cá đón nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của người Mường.

Một phong tục được lưu truyền trong cộng đồng là vào đêm giao thừa, người dân ra suối lấy nguồn nước đầu tiên của năm mới mang về đặt lên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong may mắn. Tập quán này phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa dòng suối với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của cư dân địa phương.

Suối cá thần Cẩm Lương được công nhận là di tích văn hóa-danh lam thắng cảnh năm 1993 và được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh năm 2018.

Khám phá di sản gắn với bảo tồn

Ngoài tham quan đàn cá và tìm hiểu truyền thuyết dân gian, du khách đến Cẩm Lương có thể khám phá động Cây Đăng nằm phía trên khu vực suối cá. Hang động có hệ thống nhũ đá với nhiều hình thù khác nhau, tạo nên không gian đặc trưng của địa hình núi đá vôi.

Sự hiện diện của suối cá, đền Ngọc, động Cây Đăng và bản làng người Mường tạo điều kiện phát triển các hoạt động tham quan kết hợp tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa và tín ngưỡng. Du khách có thể quan sát đàn cá trong môi trường tự nhiên, tìm hiểu những câu chuyện dân gian và khám phá phong tục của cộng đồng địa phương.

Khu vực Cẩm Lương cũng có những dấu tích lịch sử, văn hóa của cư dân cổ. Tư liệu giới thiệu địa phương đề cập việc phát hiện trống đồng Đông Sơn tại làng Phú Lai, cách suối cá khoảng 7km, cho thấy dấu ấn cư trú lâu đời và sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước trong khu vực.

Để phát huy những giá trị này, công tác quản lý cần chú trọng bảo vệ nguồn nước, duy trì môi trường sống của đàn cá và giữ gìn cảnh quan khu vực di tích.

Hoạt động tham quan cần được tổ chức phù hợp, hạn chế rác thải, tiếng ồn và các hành vi gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Du khách cần tuân thủ hướng dẫn, không tự ý bắt cá hoặc xả rác xuống suối, đồng thời tôn trọng không gian tín ngưỡng của người dân.

Cộng đồng địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì tập quán bảo vệ đàn cá, giới thiệu giá trị văn hóa và hướng dẫn du khách ứng xử phù hợp. Các dịch vụ du lịch nếu được tổ chức hợp lý sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng tiếp tục gìn giữ cảnh quan và bản sắc địa phương.

Suối cá thần Cẩm Lương là nơi những giá trị sinh thái và tín ngưỡng dân gian cùng tồn tại trong đời sống cộng đồng. Bảo vệ đàn cá, giữ gìn dòng suối và trao truyền những câu chuyện văn hóa không chỉ góp phần duy trì một danh thắng của xứ Thanh, mà còn tạo nền tảng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản lâu dài./.