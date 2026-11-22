Bước chuyển từ trình diễn công nghệ sang biên chế sản xuất hàng loạt UGV Trung Quốc

Tại lễ duyệt binh quy mô lớn diễn ra ngày 3/9/2025 ở Bắc Kinh, lần đầu tiên Lục quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công khai đội hình phương tiện tác chiến mặt đất không người lái (UGV Trung Quốc) dưới các ký hiệu định danh quân sự chính thức thay vì các mẫu thử nghiệm triển lãm.

Chỉ trong vòng một năm sau đó, dữ liệu thực địa từ các cuộc diễn tập tại Chiến khu Đông Bộ cùng các phóng sự quốc phòng công bố cuối năm 2026 cho thấy loạt UGV Trung Quốc cỡ lớn này đã vượt qua giai đoạn đánh giá kỹ thuật để bước vào quy trình sản xuất hàng loạt và trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới, công binh tuyến đầu.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Trung Quốc là không phát triển một mẫu robot đa năng duy nhất mà xây dựng cả một hệ sinh thái phương tiện mặt đất chuyên biệt hóa theo từng nhiệm vụ chiến thuật.

Tận dụng chuỗi cung ứng công nghiệp dân sự khổng lồ về động cơ điện, pin lithium mật độ cao, cảm biến LiDAR và thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), Bắc Kinh đang tạo ra các nền tảng UGV có chi phí sản xuất tối ưu nhưng sở hữu tải trọng và hỏa lực tương đương các xe chiến đấu hạng nhẹ có người lái.

UGV Trung Quốc ZRY222. Ảnh: CCTV

Phân tích thông số và công nghệ 4 dòng UGV Trung Quốc chủ lực của PLA

Trong đội hình tác chiến không người lái thế hệ mới của PLA, tổ hợp hỏa lực bánh xích ZRY222 giữ vai trò mũi nhọn chi viện trực tiếp cho bộ binh.

Được thiết kế trên khung gầm bánh xích truyền động hybrid điện - diesel nhằm giảm thiểu tiếng ồn và bộc lộ nhiệt, ZRY222 có trọng lượng ước tính khoảng 1,5 đến 2 tấn, đủ sức cơ động qua các địa hình chia cắt, hố pháo hoặc đống đổ nát đô thị.

Vũ khí chính của xe là cụm bệ phóng rocket đa nòng cỡ nhỏ tích hợp trạm quang - điện tử ổn định con quay hồi chuyển, cho phép phát hiện, khóa mục tiêu và khai hỏa chính xác vào các ổ đề kháng, công sự hoặc xe bọc thép nhẹ của đối phương ở cự ly từ 1 đến 3 km mà không cần đưa binh sĩ vào vùng hỏa lực trực tiếp.

Song hành với ZRY222 là dòng xe chiến đấu trinh sát và hỏa lực ZRZ100. Nền tảng này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ đi trước đội hình để trinh sát quang học, chỉ thị mục tiêu bằng laser và tác chiến chống bộ binh.

Quân nhân PLA điều khiển UGV Trung Quốc ZRY222 trong cuộc diễn tập. Ảnh: militarywatchmagazine.com

ZRZ100 trang bị tháp vũ khí điều khiển từ xa tích hợp súng máy hạng trung hoặc pháo tự động cỡ nhỏ, kết hợp hệ thống cảm biến toàn cảnh 360 độ cùng kênh truyền dữ liệu băng thông rộng kháng nhiễu, cho phép kíp điều khiển ngồi trong xe chỉ huy bọc thép phía sau kiểm soát thời gian thực hoặc chuyển sang chế độ tự hành bám theo đội hình bộ binh.

Ở mảng bảo đảm công binh và hậu cần chiến trường, hai mẫu UGV Trung Quốc chuyên dụng gồm xe rà phá bom mìn bánh xích GPJ221 và xe vận tải chiến thuật 6x6 CWB221 giải quyết trực tiếp bài toán thương vong ở giai đoạn mở cửa đột phá.

Mẫu GPJ221 sử dụng khung gầm bánh xích hạng nặng chịu được sóng xung kích, mang theo thiết bị phóng dây nổ rà phá mìn chuyên dụng (tương tự cơ chế MICLIC) để mở hành lang an toàn qua bãi mìn đối phương trước khi xe tăng và thiết giáp xung phong.

Trong khi đó, CWB221 sử dụng khung gầm bánh lốp 6x6 linh hoạt với tải trọng hàng trăm kilogam, đảm nhận vai trò vận chuyển đạn dược, lương thực, sơ tán thương binh hoặc hoán cải thành phương tiện mang thiết bị tạo màn khói ngụy trang diện rộng nhằm che giấu đội hình tiến công.

Cận cảnh mặt trước UGV chiến đấu của Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Kiến trúc điều khiển người - máy và tham vọng tự động hóa chiến trường

Về công nghệ lõi, toàn bộ thế hệ UGV Trung Quốc mới của PLA đều được thiết kế dựa trên kiến trúc điều khiển phân tầng kết hợp AI biên (Edge AI).

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu điều khiển vô tuyến vốn dễ bị chế áp trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao, các phương tiện như ZRY222 hay CWB221 có khả năng tự động lập bản đồ địa hình 3D, nhận diện vật cản, tự tìm đường di chuyển theo điểm tọa độ định sẵn và tự động quay về điểm xuất phát nếu mất liên lạc.

Đặc biệt, các đơn vị mặt đất của PLA đang thử nghiệm mô hình tác chiến hiệp đồng nhóm (swarming) giữa UGV mặt đất và UAV trinh sát trên không.

Dữ liệu mục tiêu do máy bay không người lái thu thập từ trên cao được truyền trực tiếp xuống trạm điều khiển mặt đất, tự động tính toán phần tử bắn cho các xe phóng rocket ZRY222 ẩn nấp phía sau vật cản.

Sự kết hợp này biến các dòng UGV Trung Quốc cỡ lớn thành mắt xích hỏa lực tự động hóa hiệu quả, làm thay đổi căn bản phương thức tác chiến của lực lượng bộ binh truyền thống trong các cuộc xung đột hiện đại.

(Theo armyrecognition.com, militarywatchmagazine.com, militarnyi.com, aninews.in, fdd.org)