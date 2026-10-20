Khám phá Samsung Galaxy XCover Scan: Mẫu máy siêu bền tích hợp chip UHF RFID

Samsung đang mở rộng danh mục điện thoại chuyên dụng với mẫu máy siêu bền thế hệ mới mang tên Galaxy XCover Scan. Thiết bị này được thiết kế để phục vụ các môi trường làm việc đặc thù, tích hợp trực tiếp phần cứng nhận dạng qua tần số vô tuyến siêu cao tần (UHF RFID) ngay trên nền tảng vi xử lý di động.

Bước chuyển mình từ dòng máy siêu bền truyền thống

Kể từ thời điểm thế hệ tiền nhiệm Galaxy XCover7 Pro trình làng vào tháng 5 năm 2025, thị trường thiết bị di động siêu bền của Samsung chưa ghi nhận thêm sản phẩm mới. Mới đây, thiết bị mang mã hiệu SM-G778B đã lần lượt xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của GSMA vào tháng 8 và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu từ SammyGuru, chính thức xác nhận tên thương mại Galaxy XCover Scan.

Thiết kế Galaxy XCover Scan lộ diện trong ảnh rò rỉ

Định hướng thiết kế của dòng máy này tập trung vào độ bền vật lý với lớp vỏ bọc gia cố chịu va đập, bảo vệ các linh kiện bên trong trước tác động của môi trường khắc nghiệt như công trường hay nhà kho công nghiệp.

Bộ vi xử lý Qualcomm Dragonwing Q-6690 và công nghệ UHF RFID

Trọng tâm kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Galaxy XCover Scan nằm ở vi xử lý Qualcomm Dragonwing Q-6690 ra mắt năm 2025. Đây là nền tảng vi xử lý dành cho điện thoại thông minh đầu tiên được tích hợp sẵn chip UHF RFID. Khả năng này biến chiếc điện thoại thành thiết bị đọc mã chuyên dụng, hỗ trợ các tác vụ kiểm kê hàng hóa, quét sản phẩm kho vận và mở khóa bằng hệ thống tương thích mà không cần lắp thêm phụ kiện cồng kềnh.

Bên cạnh mô-đun RFID, nền tảng vi xử lý mới hỗ trợ chuẩn mạng di động 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và cổng kết nối dữ liệu tốc độ cao USB 3.1. Tuy nhiên, kiến trúc phần cứng của chip tồn tại giới hạn khi chỉ hỗ trợ cảm biến máy ảnh có độ phân giải tối đa 32 megapixel. Điểm cộng lớn của Qualcomm dành cho dòng chip này là cam kết cung cấp các bản cập nhật nền tảng kéo dài đến năm 2034.

Máy được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Đánh giá hiệu năng và thông số kỹ thuật

Dữ liệu đo kiểm hiệu năng từ cơ sở dữ liệu Geekbench vào ngày 14 tháng 10 xác nhận model SM-G778B sở hữu dung lượng RAM 8 GB. Kết quả chấm điểm phản ánh sức mạnh thực tế của thiết bị ở mức tầm trung, tập trung vào tính ổn định và tiết kiệm năng lượng phục vụ các tác vụ công nghiệp.

Với mức điểm 1,069 đơn nhân và 3,142 đa nhân, hiệu năng của Dragonwing Q-6690 nhỉnh hơn đôi chút khi đặt cạnh Snapdragon 778G+ hoặc MediaTek Dimensity 7300. Cấu hình này đáp ứng mượt mà các ứng dụng quản lý doanh nghiệp, quét mã liên tục và xử lý dữ liệu hiện trường, dù thời điểm phát hành chính thức của sản phẩm vẫn chưa được hãng công bố.