Khám phá sắc màu văn hóa vùng cao qua phim 'Chuyện tình Khau Vai'

Tối 13/10, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai” tổ chức buổi ra mắt, giới thiệu tác phẩm đến khán giả. Phim đưa người xem đến với không gian văn hóa vùng cao, nơi những phong tục truyền thống, vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng yêu thương hòa quyện trong một câu chuyện giàu cảm xúc.

Phim điện ảnh “Chuyện tình Khau Vai” có thời lượng 115 phút, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình Khau Vai nổi tiếng trên vùng cao Tuyên Quang.

Không chỉ khai thác sức lay động của một chuyện tình vượt qua thử thách của thời gian, bộ phim còn mở ra góc nhìn về đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng cao, nơi phong tục, tập quán và tình cảm cộng đồng gắn bó mật thiết với mỗi số phận.

Cuộc tình không trọn vẹn ấy dần trở thành huyền thoại, gửi gắm khát vọng tự do yêu đương, lòng thủy chung và sự cảm thông giữa con người với con người. Từ câu chuyện của đôi trai gái lỡ duyên, chợ tình Khau Vai trở thành không gian văn hóa đặc sắc, nơi những người từng dang dở trong tình yêu có dịp gặp lại, hàn huyên và sẻ chia những câu chuyện của cuộc đời.

Cảnh trong "Chuyện tình Khau Vai".

Chuyện phim xoay quanh mối tình giữa chàng Ba - người dân tộc Nùng và nàng Út - con gái tộc trưởng người Giáy. Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng. Để bảo vệ người mình yêu, họ đành chấp nhận chia xa, hẹn gặp lại nhau tại phiên chợ đầu năm ở Khau Vai vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Không gian văn hóa của người Giáy và người Nùng được tái hiện qua trang phục truyền thống, những điệu hát giao duyên, nghi lễ, lễ hội mùa xuân, đám cưới và không khí náo nhiệt của phiên chợ tình. Những chi tiết này góp phần tạo nên bối cảnh giàu bản sắc, đưa khán giả đến gần hơn với phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao.

Đặc biệt, bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc, với núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường quanh co trong sương và sắc hoa tam giác mạch, tạo nên điểm nhấn tôn thêm sụa hấp dẫn cho phim.

Dàn diễn viên phim "Chuyện tình Khau Vai".

Bên cạnh đó, chuyện phim cũng lôi cuốn thông qua câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, khắc họa sự giằng xé giữa tình cảm cá nhân, những ràng buộc của cộng đồng với khát vọng hạnh phúc riêng tư và những quan niệm truyền thống. Qua đó, gợi mở những suy ngẫm về giá trị của tình yêu, sự bao dung và quyền được lựa chọn hạnh phúc của mỗi người.

Phim điện ảnh “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất; đạo diễn Trần Chí Thành; kịch bản của Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã. Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng, Á hậu Vân Nhi và Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh…

Sau buổi ra mắt, phim dự kiến khởi chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ tháng 11/2026.