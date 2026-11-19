Chương trình góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch Sơn Đông, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Mai Liên)

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Sơn Đông tới công chúng Việt Nam, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Nhất Hoàng; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang; Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến.

Phía Trung Quốc có Phó Trưởng phòng Giao lưu và Hợp tác đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông Vương Tiểu Quyên; Tổng Giám đốc văn phòng Hà Nội của công ty cổ phần hàng không Sơn Đông Lưu Siêu Quần; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Sơn Đông Vương Quế Linh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Trưởng phòng Giao lưu và Hợp tác đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông Vương Tiểu Quyên giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch nổi bật của địa phương. Với bề dày lịch sử, nền văn hóa lâu đời, hệ thống di sản thế giới phong phú và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, Sơn Đông sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch quốc tế.

Phó Trưởng phòng Giao lưu và Hợp tác đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông Vương Tiểu Quyên phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Khánh Huyền)

Bà cho biết tỉnh đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khai thác thị trường khách nước ngoài. Đặc biệt, Sơn Đông đang tăng cường kết nối hàng không với Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón 24.000 lượt khách du lịch Việt Nam nhập cảnh, tăng 280% so với cùng kỳ năm trước.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026–2027, bà Vương Tiểu Quyên kỳ vọng sự kiện lần này sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa hai nước. Chương trình hứa hẹn trở thành cầu nối giữa Sơn Đông với các địa phương Việt Nam, góp phần gia tăng trao đổi khách du lịch song phương.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang đánh giá đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác du lịch giữa Hà Nội và tỉnh Sơn Đông. Ông cho rằng hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và truyền thống giáo dục, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Khánh Huyền)

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, ông Nguyễn Trần Quang đề xuất hai bên tập trung vào bốn lĩnh vực: đẩy mạnh quảng bá điểm đến và kết nối doanh nghiệp du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết gắn với di sản và bản sắc văn hóa; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và ứng dụng công nghệ số; tăng cường kết nối doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác hàng không.

Ông tin tưởng việc triển khai những định hướng này sẽ giúp hai địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, mở rộng trao đổi khách và đưa hợp tác văn hóa, du lịch Hà Nội – Sơn Đông ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, các giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh Sơn Đông được giới thiệu qua nhiều điểm đến tiêu biểu, từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi Thái Sơn, núi Lao Sơn, sông Hoàng Hà, Đại Vận Hà đến những danh thắng nổi tiếng như Thanh Đảo, Bồng Lai các và các bãi biển tại thành phố Nhật Chiếu.

Các khách mời lắng nghe giới thiệu về những giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch nổi bật của tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Khánh Huyền)

Bên cạnh đó, Sơn Đông còn nổi bật với những giá trị văn hóa đặc sắc qua phố cổ Thanh Đảo, làng chài Thanh Sơn, các lễ hội truyền thống như Lễ hội Diều quốc tế Duy Phường và Lễ hội Bia quốc tế Thanh Đảo. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian cùng những di sản như tranh Tết khắc gỗ Dương Gia Phụ Duy Phường và nghệ thuật lưu ly Bác Sơn Truy Bác cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa của du khách.

Ẩm thực địa phương với những món ăn và hương vị đặc trưng cũng là một trong những yếu tố thu hút của vùng đất này.

Cảnh quan thiên nhiên mang những sắc thái riêng theo từng mùa. Mùa xuân nổi bật với sắc hoa, mùa hè là không khí mát lành nơi duyên hải, mùa thu khoác lên những cánh rừng ngân hạnh sắc vàng, trong khi mùa đông mang đến khung cảnh băng tuyết tại Cửu Như Sơn, Uy Hải và Yên Đài.

Sơn Đông nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và điểm đến du lịch hấp dẫn. (Ảnh: Mai Liên)

Cùng với hệ thống điểm tham quan, Sơn Đông phát triển đa dạng các loại hình lưu trú, từ khu nghỉ dưỡng ven biển tại Thanh Đảo, Yên Đài, Uy Hải đến những khu nghỉ dưỡng sinh thái giữa núi rừng và hồ nước, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm khác nhau của du khách.

Tại sự kiện, đại diện Hãng hàng không Sơn Đông cũng giới thiệu mạng lưới đường bay và các dịch vụ dành cho hành khách. Hiện hãng sở hữu 143 máy bay, khai thác 340 đường bay kết nối hơn 70 thành phố. Hãng đang tăng cường kết nối hàng không Việt Nam – Trung Quốc và triển khai nhiều ưu đãi dành cho hành khách nối chuyến.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu điểm đến, chương trình còn dành không gian để công chúng trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Sơn Đông. Nổi bật là triển lãm ảnh “Theo dòng Hoàng Hà, gặp gỡ biển khơi”, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và những nét đặc trưng của vùng đất này.

Không gian trải nghiệm văn hóa cũng thu hút đông đảo sự quan tâm khi khách mời được trực tiếp tham gia sáng tạo các sản phẩm thủ công truyền thống như diều Duy Phường, tranh Tết khắc gỗ, tranh nghệ thuật làm từ hạt ngũ cốc cùng nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Sơn Đông.

Các khách mời trải nghiệm hoạt động sáng tạo sản phẩm thủ công truyền thống của tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Mai Liên)

Thông qua các hoạt động giới thiệu và trải nghiệm, chương trình góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa hai quốc gia, qua đó vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc.