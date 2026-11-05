Khám phá sắc màu văn hóa Gia Lai qua gần 500 tư liệu, hiện vật

Bảo tàng Pleiku chuẩn bị tổ chức triển lãm chuyên đề “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”, giới thiệu gần 500 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về đời sống văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh

Triển lãm mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá những giá trị di sản đặc sắc, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Được xây dựng với nội dung phong phú, triển lãm tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Gia Lai. Các hình ảnh, tư liệu và hiện vật được lựa chọn, sắp xếp theo từng chủ đề, giúp công chúng có cái nhìn khái quát về không gian địa lý, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng cư dân cùng những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Triển lãm gồm 3 phần nội dung. Phần thứ nhất với chủ đề “Gia Lai - Không gian văn hóa đa dạng” giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, cảnh quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các công trình văn hóa tiêu biểu.

Đặc biệt, hình ảnh về cộng đồng các dân tộc Jrai, Bahnar, Chăm, H’rê, Kinh… được lựa chọn nhằm phác họa đời sống của những cộng đồng đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú trên vùng đất này.

Thông qua hình ảnh nhà rông, nhà dài, không gian làng, trang phục truyền thống, công cụ lao động và các hoạt động văn nghệ dân gian, người xem có dịp tìm hiểu những nét đặc trưng trong sinh hoạt thường ngày của từng cộng đồng. Mỗi nếp nhà, vật dụng hay không gian sinh hoạt đều mang dấu ấn riêng, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với môi trường tự nhiên và đời sống cộng đồng.

Triển lãm tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Gia Lai qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật

Tiếp nối hành trình khám phá, phần thứ hai tập trung giới thiệu di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai. Nội dung trưng bày đi sâu vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với đời sống đồng bào, từ kiến trúc nhà ở, đồ dùng gia đình, trang phục đến các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, làm nón, làm bánh.

Bên cạnh đó, đời sống tín ngưỡng, lễ hội, nghi lễ dân gian và các hình thức sinh hoạt cộng đồng cũng được tái hiện qua hệ thống hình ảnh, hiện vật. Đáng chú ý là không gian dành cho âm thanh và nghệ thuật dân gian với hình ảnh cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân cùng cộng đồng thực hành. Đây là những giá trị văn hóa giàu bản sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào và được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ở phần thứ ba, triển lãm giới thiệu những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Các sản phẩm từ nghề thủ công truyền thống như thổ cẩm, đồ đan lát, đàn T’rưng, đàn Goong, trống, trang phục và vật dụng sinh hoạt được trưng bày bên cạnh những sản phẩm đặc trưng của địa phương như cà phê, hồ tiêu, hạt mắc ca, bánh ít, nem, tré, bò một nắng, rượu ghè, rượu Bàu Đá…

Đáng chú ý, không gian này giới thiệu 72 sản phẩm văn hóa đặc trưng của các vùng miền, trong đó có 20 sản phẩm tiêu biểu của khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai do Bảo tàng Pleiku lựa chọn trưng bày.

Các hình ảnh, hiện vật và sản phẩm trưng bày giúp người dân, du khách tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Gia Lai.

Việc giới thiệu các sản phẩm thủ công, ẩm thực và đặc sản địa phương giúp người xem cảm nhận rõ hơn sự phong phú trong đời sống lao động, sáng tạo của người dân, đồng thời nhận diện những giá trị văn hóa được kết tinh trong từng sản phẩm.

Về hình thức, triển lãm được bố trí theo tuyến nội dung chuyên đề. Hình ảnh được in, trưng bày trên các giá ảnh tại khuôn viên bảo tàng; hiện vật được sắp đặt trên bục, bệ và hệ thống kệ trong phòng trưng bày, bảo đảm tính khoa học, thẩm mỹ và sự liên kết giữa các phần nội dung.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng Pleiku hướng đến giới thiệu những giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để công chúng hiểu hơn về những nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng, trân trọng công sức gìn giữ, trao truyền di sản của các thế hệ nghệ nhân và người dân địa phương.

Trong không khí Festival quốc tế Cồng chiêng năm 2026, triển lãm “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa” hứa hẹn trở thành điểm dừng chân ý nghĩa dành cho những ai muốn tìm hiểu về vùng đất và con người Gia Lai.

Qua từng hình ảnh, hiện vật và sản phẩm được giới thiệu, những câu chuyện về phong tục, tập quán, nghề truyền thống và âm vang văn hóa đại ngàn có dịp đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.