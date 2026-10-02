Khám phá sắc màu văn hóa Chăm tại Lễ hội Katê 2026

Hội tụ tại tháp Pô Sah Inư

Katê là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Balamôn.

Đây là dịp cộng đồng người Chăm tưởng nhớ các vị thần linh, tổ tiên, đồng thời gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống qua các thế hệ.

Tháp Pô Sah Inư là nơi diễn ra các nghi lễ chính của Lễ hội Katê năm 2026.

Theo chương trình, ngày 9 và 10/10, các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Chăm từ các địa phương sẽ tập trung về Di tích tháp Pô Sah Inư để thực hiện các nghi lễ Katê và tham gia các hoạt động văn hóa.

Ngày 9/10, các hoạt động bắt đầu từ 8 giờ với việc chức sắc và bà con người Chăm tập trung về di tích. Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút diễn ra nghi lễ cúng Cầu an tại tháp chính.

Buổi tối, từ 22 giờ đến 23 giờ, nghi lễ múa mừng, thỉnh mời thần linh được thực hiện tại tháp chính.

Các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm tại tháp chính.

Song song với phần lễ là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ diễn ra hội thi thổi kèn Saranai; từ 14 giờ đến 16 giờ là hội thi trồng trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng.

Tối cùng ngày, từ 19 giờ 15 phút đến 21 giờ 15 phút, chương trình giao lưu văn nghệ dân gian Chăm sẽ diễn ra.

Ngày 10/10 là ngày chính của lễ hội. Từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 15 phút diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 và nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính.

Lễ hội Katê đưa không gian văn hóa Chăm đến gần hơn với du khách.

Tiếp đó, từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút diễn ra đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư. Các nghi thức gồm mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục cho bệ thờ Linga - Yoni và lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư, các vị thần linh, ông bà, tổ tiên.

Trong thời gian này, du khách cũng có thể tham gia hoặc theo dõi các hoạt động hội như trò chơi đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút.

Từ 11 giờ đến 13 giờ, các chức sắc tôn giáo và bà con người Chăm đón tiếp khách đến chúc mừng Lễ hội Katê. Đến 14 giờ, các hoạt động lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư kết thúc.

Các chức sắc và đồng bào Chăm thực hiện nghi lễ tại tháp Pô Sah Inư.

Không gian giới thiệu di sản văn hóa Chăm

Cùng với chương trình lễ hội, từ ngày 8 đến 15/10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư còn diễn ra các hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề, tạo thêm không gian để công chúng tìm hiểu lịch sử và văn hóa Chăm.

Đáng chú ý là triển lãm “Bảo vật quốc gia và dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng”, giới thiệu các bảo vật quốc gia cùng kết quả nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ về văn hóa Chăm được Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng thực hiện trong hơn 30 năm.

Các hiện vật văn hóa Chăm được giới thiệu tại không gian triển lãm.

Thông qua hệ thống hiện vật và tư liệu, triển lãm góp phần giới thiệu những dấu tích, giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm, đồng thời cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bên cạnh đó, chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm” giới thiệu hơn 100 hiện vật tiêu biểu, trong đó có Bộ sưu tập Hoàng tộc Chăm với các hiện vật bằng vàng, bạc có niên đại từ thế kỷ XIII đến XVIII. Hoạt động do Bảo tàng Cổ vật Mũi Né phối hợp trưng bày.

Trong hai ngày 9 và 10/10, không gian lễ hội còn giới thiệu nghề thủ công truyền thống và ẩm thực của cộng đồng Chăm.

Sắc màu Chăm trong ngày hội Katê tại tháp Pô Sah Inư.

Nghề dệt truyền thống được giới thiệu qua các công đoạn se sợi, nhuộm màu, mắc khung và dệt vải. Các công đoạn được thực hiện thủ công, gắn với đời sống và kỹ năng được trao truyền trong cộng đồng Chăm.

Nghề làm gốm truyền thống tại thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình cũng được trình diễn.

Đây là nghề thủ công được thực hiện bằng tay, không sử dụng bàn xoay và sử dụng phương pháp nung ngoài trời truyền thống. Năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Với hệ thống nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng các không gian trưng bày và trình diễn nghề truyền thống, Lễ hội Katê năm 2026 tại tháp Pô Sah Inư là dịp để cộng đồng Chăm thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Đồng thời, đây cũng là không gian để công chúng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống của người Chăm.