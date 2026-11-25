Những giai điệu lãng mạn, khi réo rắt, khi rực rỡ của âm nhạc Nga và Đông Âu trong “Âm vang xứ Bạch Dương” đã tạo nên một đêm thưởng thức giàu cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng MSB và ROX Group.

Tối 14/11, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc giao hưởng với chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương”, do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra) biểu diễn.

Đảm nhiệm vai trò chỉ huy là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, người được đào tạo chuyên sâu tại Nga và Italia. Với kinh nghiệm biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc trong nước và quốc tế, anh dẫn dắt các nghệ sĩ qua những tác phẩm có sắc thái âm nhạc đa dạng, từ trữ tình, lãng mạn đến sôi động, hùng tráng.

Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Huỳnh Gia Nguyên Đan mang đến Concerto cho Harp và Dàn nhạc, chương I của nhà soạn nhạc Reinhold Glière. Đây là cơ hội hiếm hoi để công chúng thưởng thức một tác phẩm concerto dành riêng cho đàn harp trên sân khấu giao hưởng.

Tiếng đàn harp trong trẻo, mềm mại hòa quyện cùng âm thanh dàn nhạc, tạo nên những lớp giai điệu tinh tế. Từng chuyển động của đôi tay trên dây đàn cũng góp phần tạo nên sức hút cho phần trình diễn.

Tiếp nối là điệu Valse trong vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Giai điệu duyên dáng, giàu chất thơ gợi lên không gian cổ tích với những vũ hội và lâu đài tráng lệ.

Một sắc thái khác được mở ra với phần độc tấu trumpet của nghệ sĩ Mikhail Bachyla. Trong Concerto cho Trumpet và Dàn nhạc của Alexander Arutiunian. Tiếng kèn nổi bật bởi âm sắc mạnh mẽ, vang sáng cùng những đoạn nhạc đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện. Nghệ sĩ người Belarus mang đến điểm nhấn giàu năng lượng cho chương trình.

Suite Masquerade của nhà soạn nhạc Aram Khachaturian là món quà âm nhạc bất ngờ mà các nghệ sĩ dành tặng khán giả. Được sáng tác cho vở kịch cùng tên của nhà văn Nga Mikhail Lermontov, tác phẩm nổi bật với những giai điệu giàu màu sắc, kết hợp vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ của những vũ điệu quý tộc cùng sắc thái kịch tính, sôi động.

Khép lại đêm nhạc là Vũ khúc Polovtsy trích từ opera “Hoàng tử Igor” của Alexander Borodin. Tác phẩm gây ấn tượng bởi sự đan xen giữa những giai điệu quyến rũ, trữ tình và tiết tấu sôi nổi, mạnh mẽ, khép lại hành trình khám phá âm nhạc Nga và Đông Âu đầy ấn tượng.

“Âm vang xứ Bạch Dương” mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cho khán giả nhiều lứa tuổi. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và ROX Group, tiếp nối nỗ lực hỗ trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với cộng đồng.