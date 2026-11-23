Dự chương trình có ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng yêu văn hóa dân tộc.

Cắt băng khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Đa dạng không gian trưng bày, tôn vinh giá trị truyền thống

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống từ nhiều góc độ. Trưng bày “Khơi nguồn Đạo học” tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần coi trọng tri thức của dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam” đưa công chúng khám phá vẻ đẹp của sắc chàm, hoa văn thổ cẩm cùng những tri thức, kỹ thuật thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bảo tàng cũng giới thiệu bộ sưu tập trống và cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần làm nổi bật vai trò của nhạc cụ truyền thống trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Đông đảo đại biểu, du khách tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc - Sắc màu di sản” năm 2026. Cuộc thi thu hút 286 tác phẩm của 52 tác giả là học sinh, sinh viên; 12 giải thưởng được trao nhằm ghi nhận những góc nhìn trẻ trung, sáng tạo về sắc màu văn hóa tại Bảo tàng.

Kết nối di sản với sáng tạo, lan tỏa giao lưu văn hóa

Hoạt động tọa đàm và trình diễn “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sắc chàm” tạo điểm nhấn khi kết nối chất liệu, hoa văn truyền thống với sáng tạo thời trang đương đại.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài “Huyền sắc non cao” và “Ngọc Liên” của Nhà thiết kế Hàn Phượng

Tại đây, hai bộ sưu tập áo dài “Huyền sắc non cao” và “Ngọc Liên” của nhà thiết kế Hàn Phượng, thương hiệu Áo dài Việt Phượng, được giới thiệu tới công chúng.

Cùng với đó, chương trình trình diễn “Sắc màu trang phục Việt” giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống của 20 dân tộc, tái hiện sự đa dạng về bản sắc, phong tục và thẩm mỹ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Giao lưu nghệ thuật “ASEAN - Những sắc màu di sản”

Giao lưu nghệ thuật “ASEAN - Những sắc màu di sản” có sự tham gia của sinh viên Myanmar, Philippines, Đông Timor, Campuchia, Lào và Việt Nam, mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Đại biểu, du khách tham quan trưng bày ảnh "Khoảnh khắc - Sắc màu di sản"

Đại biểu, du khách tham quan trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”

Đại biểu, du khách tham quan không gian trưng bày “Khơi nguồn Đạo học”

Dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ trao tặng, gồm “Dấu ấn thiên nhiên” của họa sĩ Triệu Đào và “Cột cờ Lũng Cú” của họa sĩ Đồng Thanh Phong.

Đây là nguồn bổ sung tư liệu có ý nghĩa cho hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu di sản tại Bảo tàng.

Trao giải Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề "Khoảnh khắc - Sắc màu di sản" năm 2026

Với nhiều hoạt động kết hợp giữa trưng bày, trình diễn, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật, chuỗi chương trình không chỉ tạo không gian khám phá văn hóa đa dạng mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và lan tỏa trách nhiệm chung trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.