Khám phá Pù Luông qua văn hóa và du lịch cộng đồng

Từ nghề dệt truyền thống, du khách có cơ hội tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc và sự khéo léo của người phụ nữ Thái ở Pù Luông.

Trải nghiệm nhịp sống bản địa

Tại Pù Luông, nhiều hộ dân đang khai thác không gian sống, phong tục và nghề truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. Theo ông Đinh Quang Tường, Trưởng bản Kho Mường, bản có 22 hộ cải tạo nhà ở, chỉnh trang khuôn viên để đón khách, phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Đến đây, du khách có thể cùng người dân trồng rau, bắt cá, gặt lúa, hái quýt hoi theo mùa, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ. Những hoạt động gần gũi với đời sống bản địa tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến, đồng thời mang lại thêm thu nhập cho các gia đình.

Các doanh nghiệp du lịch tại địa phương cũng đang góp phần mở rộng hành trình khám phá văn hóa Pù Luông. Tại Khu du lịch sinh thái Pù Luông, Công ty CP Du lịch Avatar Nhiệt Đới do ông Lương Văn Huy làm giám đốc đã kết nối với các hộ dân người bản địa tổ chức tour treckking rừng; trải nghiệm bè mảng trên suối; tham quan guồng nước; nhà cổ, tìm hiểu kiến trúc, phong tục và nếp sinh hoạt truyền thống. Qua những câu chuyện do chính chủ nhà chia sẻ, du khách hiểu thêm về đời sống đồng bào Thái, Mường và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm thú vị cùng người dân địa phương.

Ẩm thực và nghề thủ công cũng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Những món ăn như măng đắng, canh đắng, thịt lợn nướng, xôi ngũ sắc cùng sản phẩm thổ cẩm, khăn piêu, túi vải, đồ đan lát thể hiện sự phong phú trong văn hóa và sự khéo léo của người dân. Du khách có dịp thưởng thức đặc sản, lựa chọn những món quà mang sắc màu vùng cao và cảm nhận nét riêng trong đời sống văn hóa địa phương.

Những món ăn dân dã được chế biến từ nguyên liệu địa phương, mang đến cho du khách cơ hội khám phá hương vị ẩm thực đặc trưng của đồng bào Thái, Mường.

Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc

Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh” sắp tới sẽ mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện quảng bá. Trong bối cảnh du lịch ngày càng chú trọng chiều sâu trải nghiệm, ngày hội là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, Mường được giới thiệu, lan tỏa và trở thành nguồn lực phát triển du lịch. Các hoạt động trình diễn trang phục, phiên chợ vùng cao, nghệ thuật dân gian... góp phần đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng.

Việc tổ chức ngày hội vào thời điểm này còn nhằm làm mới sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng thị trường khách trong những tháng cuối năm. Theo ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông, tháng 11 và 12 là thời điểm địa phương đón nhiều khách quốc tế, nhất là từ châu Âu, Bắc Mỹ và các nước ôn đới. Đây là nhóm khách quan tâm đến cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng. Vì vậy, ngày hội là cơ hội để Pù Luông giới thiệu những giá trị riêng có, thu hút du khách trong giai đoạn ngoài mùa cao điểm.

Ngày hội là cơ hội để Pù Luông giới thiệu những giá trị riêng có, thu hút du khách trong giai đoạn ngoài mùa cao điểm.

Đáng chú ý, hoạt động famtrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ và công bố bộ nhận diện du lịch Pù Luông tạo điều kiện kết nối địa phương với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành. Qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp có thêm thông tin xây dựng tour, tuyến mới, đưa trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa vào chương trình du lịch; các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh cũng có cơ hội giới thiệu dịch vụ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Quan trọng hơn, ngày hội tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch, từ trình diễn văn hóa đến giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và cung cấp dịch vụ. Qua đó, những giá trị bản địa được bảo tồn, phát huy, đồng thời tạo thêm sinh kế cho cộng đồng. Tổ chức những sự kiện như vậy là cần thiết để kết nối nguồn lực, phát triển sản phẩm và xây dựng nền tảng cho du lịch Pù Luông phát triển bền vững.