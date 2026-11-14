Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club

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Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam là sự kiện cộng đồng đầu tiên mà Top 3 cùng đồng hành sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong dịp này, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống tại Legend Valley, Ninh Bình.

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Hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi tham quan các khu vực tiếp khách, nghỉ ngơi và thư giãn bên trong phòng tổng thống.

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Ngoài Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyến đi có các người đẹp Đinh Diệu Anh, Tạ Thị Hoa, Bùi Mai Linh và Đinh Hoàng Gia Linh, Vũ Thị Khánh Vi. Khu vực phòng khánh tiết được bố trí riêng, có thể ngồi trò chuyện, đọc sách và ngắm cảnh qua hệ cửa kính lớn.

Từ cửa sổ, các người đẹp hướng tầm mắt ra đường golf, hồ nước và những dãy núi đá. “Tôi tò mò về cách bố trí phòng tổng thống. Khi tham quan, tôi bất ngờ vì ngoài phòng ngủ còn có những không gian riêng để tiếp khách, trò chuyện và thư giãn", Á hậu Lê Phương Nghi nói.

“Tôi thích góc ban công nhìn ra núi đá và sân golf. Đứng ở đây có thể quan sát cảnh quan xung quanh, khác với trải nghiệm khi đi phía dưới sân", người đẹp Đinh Diệu Anh chia sẻ.

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Một góc không gian tại khu vực khánh tiết trong phòng tổng thống. “Điều tôi muốn tìm hiểu thêm là cách bảo đảm sự riêng tư cho khách. Việc chia thành nhiều khu vực khiến tôi tò mò về cách vận hành và phục vụ tại một căn phòng như thế này", người đẹp Tạ Thị Hoa cho hay.

Phòng tổng thống tại Legend Valley được tổ chức thành nhiều không gian chức năng, gồm phòng khánh tiết, phòng ăn, bếp, phòng thay đồ, bể bơi, phòng ngủ master, phòng ngủ hai giường đơn...

Các người đẹp tham quan phòng ngủ master - một trong hai loại phòng ngủ của căn suite. Ngoài phòng ngủ chính, nơi đây còn có phòng ngủ hai giường đơn, cùng các không gian sinh hoạt chung.

“Tôi từng nghĩ phòng tổng thống chỉ là một phòng nghỉ rộng, nhưng khi tham quan mới thấy có rất nhiều khu vực, thậm chí cả bể bơi trong nhà", Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 Bùi Mai Linh nói.

Ban công lớn tại phòng ngủ master, mở ra cảnh quan núi đá và sân golf.

Phòng thay đồ là khu vực chức năng riêng trong phòng tổng thống, bên cạnh hệ thống phòng ngủ và phòng tắm. Cách bố trí này cho phép khách chuẩn bị trang phục, đồ dùng cá nhân ngoài không gian tiếp khách.

Bể bơi trong nhà thuộc khu vực thư giãn trong phòng tổng thống.

“Chuyến tham quan là dịp để chúng tôi khám phá thêm một không gian mới, cùng trò chuyện và lưu lại những bức ảnh sau thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026", người đẹp Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ.