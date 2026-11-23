Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”. (Ảnh: MINH DUY)

Đưa ký ức lịch sử trong các kho lưu trữ đến gần hơn với đời sống xã hội

Ngày 23/11, tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, chuyên môn về lưu trữ, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và bảo tồn di sản; các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu.

Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy cho biết, triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” được tổ chức nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai những định hướng chiến lược về phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trên tinh thần đó, triển lãm không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành lưu trữ mà còn thể hiện trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, đưa ký ức lịch sử trong các kho lưu trữ đến gần hơn với đời sống xã hội, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thứ trưởng Cao Huy ghi nhận sự phối hợp tích cực của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các cơ quan lưu trữ của Pháp và các đối tác trong quá trình tổ chức triển lãm. Sự kiện hôm nay là minh chứng sống động trong việc hiện thực hóa Ý định thư đã ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Pháp trong lĩnh vực lưu trữ, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

“Đặc biệt, triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử và tính xác thực của khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương đang được bảo quản tại hai nước trong bối cảnh hai cơ quan lưu trữ của hai nước đã phối hợp đệ trình hồ sơ chung đề cử ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO”, Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret chia sẻ tại lễ khai mạc. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret cho rằng, đối với các nhà ngoại giao, lưu trữ đóng vai trò đặc biệt vì hoạt động ngoại giao luôn được xây dựng trên nền tảng tư liệu lịch sử; bản thân các nhà ngoại giao chính là "những người gác đền" bảo tồn ký ức của lịch sử. Việc giữ gìn, nghiên cứu và khai thác các tài liệu lưu trữ quốc gia cùng ký ức quan hệ quốc tế chính là một hành động "ngoại giao tích cực".

Theo Đại sứ Didier Le Bret, công tác lưu trữ và ký ức lịch sử không phải là một chủ đề thụ động, mà là một lĩnh vực chính trị năng động, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam.

Tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho hay, kiến trúc góp phần tạo nên diện mạo đô thị, phản ánh lịch sử, văn hóa và những biến đổi của đời sống xã hội qua từng thời kỳ. Trong giai đoạn 1858-945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam; những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị. Trong bối cảnh đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay, việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc được hình thành qua lịch sử có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Cục trưởng Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Để làm sáng rõ lịch sử hình thành, biến đổi và giá trị của các công trình, tài liệu lưu trữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch, hồ sơ thiết kế, thi công, văn bản hành chính và hình ảnh do các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp bảo quản là những bằng chứng xác thực, giúp tái hiện diện mạo công trình trong bối cảnh lịch sử, đô thị và xã hội đương thời. Từ nguồn tư liệu đó, Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu về khoảng 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước để giới thiệu tại triển lãm.

Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu về khoảng 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước để giới thiệu tại triển lãm.

Đặc biệt, không dừng lại ở hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm lần này đã ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, chuyên gia, kiến trúc sư và nhiều đơn vị liên quan đã góp phần kết nối tài liệu lưu trữ với tri thức chuyên môn và cách thể hiện sáng tạo, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Trong nhiều năm qua, cơ quan lưu trữ hai nước Việt Nam và Pháp đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và ngày càng đi vào chiều sâu, triển khai nhiều hoạt động, tạo ra những sản phẩm hợp tác thiết thực như các ấn phẩm, triển lãm, hoạt động trao đổi, nghiên cứu và giới thiệu tài liệu lưu trữ. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử tài liệu lưu trữ tiếng Pháp dùng chung đã mở thêm phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác nguồn tài liệu giữa hai bên. Triển lãm hôm nay là một hoạt động tiếp nối, góp phần làm phong phú hơn những kết quả hợp tác đó.

“Đồng thời, triển lãm lần này còn là một bước đi thiết thực nhằm khẳng định mạnh mẽ giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương - khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Pháp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Những tài liệu lưu trữ được giới thiệu tại đây là những minh chứng xác thực, góp phần lan tỏa nhận thức về giá trị của khối tài liệu, đồng thời thúc đẩy quá trình xem xét, ghi danh di sản có ý nghĩa đối với lịch sử Việt Nam, Pháp và ký ức chung của nhân loại”, ông Tùng nói.

Trong thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tiếp tục bảo quản an toàn, đẩy mạnh nghiên cứu, công bố và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng. Cơ quan này mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, kiến trúc sư, doanh nghiệp và cộng đồng, nhất là trong việc chia sẻ, cung cấp tài liệu, hình ảnh, bản vẽ có giá trị, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu về lịch sử kiến trúc và đô thị Việt Nam.

Ông Tùng tin tưởng, với sự phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng, những giá trị của tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục được phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa, góp phần làm sáng rõ lịch sử kiến trúc, đô thị Việt Nam và vun đắp quan hệ hợp tác văn hóa, lưu trữ giữa Việt Nam và Pháp.

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” bao gồm hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về gần 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước.

Không gian trưng bày được tổ chức thành hai phần nội dung chính.

Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, qua đó tái hiện dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam. Những bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình, sự giao thoa và tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung giới thiệu tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945. Thông qua các bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch, công chúng có thể hình dung những định hướng tổ chức không gian đô thị qua từng thời kỳ, sự thay đổi về cấu trúc đô thị và mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” mở cửa các ngày trong tuần từ ngày 23/11/2026. Nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm mở cửa miễn phí xuyên lễ cho công chúng tham quan tại Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội.