Trước thềm Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Báo Thế giới và Việt Nam có dịp trò chuyện với Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa về chiều sâu văn hóa ẩn sau những hương vị ẩm thực truyền thống cùng những thông điệp mà nhà ngoại giao mong muốn gửi gắm tới công chúng Việt Nam.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa trò chuyện với Báo Thế giới và Việt Nam trước thềm Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thưa Đại sứ, với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 hứa hẹn mang đến một không gian đa sắc màu với gần 100 gian hàng ẩm thực, cùng các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn, trưng bày giới thiệu văn hóa Việt Nam và thiện nguyện. Đại sứ nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của sự kiện và gửi gắm những kỳ vọng gì vào Liên hoan năm nay?

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngày hội ẩm thực, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm nay là điểm hẹn giao lưu văn hóa, vun đắp tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Ẩm thực là một trong những phương thức đẹp đẽ nhất đưa con người đến gần nhau hơn. Bởi ẩn sau mỗi hương vị là chiều sâu lịch sử, những giá trị truyền thống và câu chuyện mang bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Với Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam, tham gia Liên hoan là cơ hội để thắt chặt sợi dây thân tình giữa hai nước, đồng thời quảng bá rộng rãi hơn những nét đẹp văn hóa của đất nước chúng tôi tới công chúng Việt Nam.

Đại sứ quán cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong kiến tạo một không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia và học hỏi lẫn nhau.

Nhân đây, tôi hy vọng Liên hoan năm nay sẽ thu hút đông đảo khách tham quan hơn nữa, qua đó trở thành ngày hội đáng nhớ, tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng văn hóa và lan tỏa tinh thần hữu nghị, đoàn kết, hòa bình.

Maqluba, món cơm úp ngược truyền thống với thịt và rau củ, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Palestine. (Nguồn: Tesco)

Thưa Đại sứ, những hương vị truyền thống và nét tinh hoa nào trong kho tàng văn hóa ẩm thực Palestine sẽ được giới thiệu tới công chúng tại Liên hoan năm nay?

Tại gian hàng của Palestine, chúng tôi mong muốn quảng bá những món ngon tiêu biểu của một nền ẩm thực vốn bén rễ sâu trên mảnh đất quê hương, được bồi đắp qua chiều dài lịch sử và những truyền thống gia đình nối tiếp qua nhiều thế hệ.

Khách tham quan sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn Palestine như maqluba (cơm úp ngược), musakhan (gà nướng với hành tây và gia vị), falafel (viên đậu gà chiên), hummus (sốt đậu gà nghiền), tabbouleh (salad rau mùi tây và lúa mì), bánh mì Palestine, cùng những loại bánh ngọt đặc trưng như ma’amoul (bánh nhân chà là hoặc các loại hạt) và baklava (bánh ngàn lớp nhân hạt).

Dầu ô liu, hỗn hợp gia vị za’atar, quả ô liu và chà là cũng là những sản phẩm mà chúng tôi đặc biệt chú trọng giới thiệu. Bên cạnh giá trị ẩm thực, những sản vật ấy còn mang ý nghĩa biểu tượng trong di sản văn hóa Palestine, là kết tinh tình yêu và sự gắn bó của người dân với quê hương.

Bản sắc ẩm thực Palestine được tạo nên từ sự phong phú của hương vị, lòng hiếu khách và nét đẹp trong văn hóa sẻ chia, thể hiện qua truyền thống quây quần bên bàn ăn cùng gia đình, bạn bè và những vị khách quý.

Hy vọng rằng, qua hành trình trải nghiệm những nét đặc sắc ấy, khách tham quan Việt Nam sẽ hiểu thêm về đất nước và con người Palestine.

Gian hàng của Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam ở Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025, diễn ra từ ngày 22-23/11/2025. (Ảnh: Đoàn Ngân)

Thông qua sự hiện diện tại Liên hoan lần này, Đại sứ mong muốn khắc họa một Palestine như thế nào trong lòng công chúng Việt Nam?

Trên hết, chúng tôi mong muốn người dân Việt Nam nhìn về Palestine qua một lăng kính rộng mở hơn. Bên cạnh những khó khăn và thách thức đang hiện hữu, đất nước chúng tôi còn có bề dày lịch sử, kho tàng văn hóa phong phú, phong tục lâu đời cùng sức sáng tạo, tình yêu cuộc sống và sự gắn bó son sắt của con người với cội nguồn.

Đến với Liên hoan, Đại sứ quán hy vọng công chúng Việt Nam cảm nhận được sự nồng hậu và lòng hiếu khách của người Palestine, hiểu thêm về những giá trị gia đình, thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và khám phá các nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn làm nổi bật mối liên hệ sâu sắc giữa dân tộc mình với mảnh đất quê hương và di sản mà cha ông để lại.

Dẫu trải qua bao thăng trầm, văn hóa Palestine vẫn được nâng niu và truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những món ăn, cây ô liu đến nghệ thuật thêu, âm nhạc, thi ca và phong tục tập quán, tất cả đều là hiện thân của bản sắc cộng đồng, phản ánh ý chí bền bỉ của người Palestine trong bảo tồn văn hóa.

Đại sứ quán đồng thời kỳ vọng Liên hoan sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Palestine. Hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ nền độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc.

Bởi vậy, sự hiện diện của Palestine tại Liên hoan lần này là dịp để chúng tôi giới thiệu những hương vị ẩm thực truyền thống, chia sẻ với người dân Việt Nam những giá trị làm nên đặc tính và tinh thần nhân văn của Palestine, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình hữu nghị và hòa bình.