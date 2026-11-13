Khám phá những trải nghiệm văn hóa Việt đặc sắc dịp 24/11

Những chất liệu kể chuyện di sản Việt

Những hoa văn tinh xảo trên nền vải chàm của người Mông ở Tây Bắc vốn được tạo nên bằng kỹ thuật vẽ sáp ong. Người phụ nữ Mông dùng bút cán tre, ngòi đồng chấm vào sáp ong nóng chảy, tỉ mỉ vẽ từng họa tiết lên tấm vải lanh. Vải sau đó được nhuộm chàm rồi luộc để loại bỏ lớp sáp, làm hiện lên những hoa văn sáng màu. Không chỉ là họa tiết trang trí, mỗi nét vẽ còn gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và những giá trị văn hóa được người Mông gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm vẽ sáp ong tại Bản Mây.

Muốn hiểu sự kỳ công phía sau mỗi tấm vải, du khách có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm kỹ thuật vẽ sáp ong độc đáo tại Bản Mây, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, dưới sự hướng dẫn của những người phụ nữ Mông.

Đây là một trong nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ đón du khách trong Tuần Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Nét Việt muôn nơi”, được Sun Group tổ chức tại các tổ hợp Sun World trên cả nước từ ngày 20 - 26/11.

Đến Bản Mây, du khách còn có dịp khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Bắc qua nghề dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống và ẩm thực dân dã như mèn mén, qua đó hiểu thêm về đời sống và bản sắc của đồng bào nơi đây.

Du khách trải nghiệm đi Chợ Lá trên núi Bà Đen.

Nếu ở Sa Pa, những câu chuyện di sản được kể qua đường kim, sợi vải, thì trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), du khách lại có dịp khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt qua hai triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt” và “Mộc thiền” tại Sun World Ba Den Mountain. Nếu “Mạch ngầm di sản Việt” quy tụ hàng trăm tác phẩm hội họa và gốm men, mở ra nhịp cầu kết nối giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và đời sống đương đại thì “Mộc thiền” lại đưa người xem đến với những tác phẩm điêu khắc gỗ mang đậm sắc màu Phật giáo và gắn liền với vùng đất linh sơn núi Bà, được tạo tác bởi chính sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn - trụ trì chùa Quan Âm thuộc Hệ thống các chùa núi Bà và nhiều Phật tử.

Không chỉ thưởng lãm nghệ thuật, du khách đến với Sun World Ba Den Mountain dịp này còn có thể ghé chợ Lá núi Bà Đen để khám phá không gian chợ quê đậm sắc màu Tây Ninh hay trải nghiệm một loạt các workshop như làm gốm, vẽ tranh, viết thư pháp, thực hành điêu khắc gỗ…

Sắc màu văn hóa qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn

Không chỉ hiện diện trong những nghề thủ công hay tác phẩm nghệ thuật, văn hóa Việt còn được kể lại bằng những hình thức biểu diễn mới mẻ, gần gũi với đời sống hiện đại.

Minishow “Around Vietnam” tại Sun World Ha Long.

Trong Tuần lễ Văn hóa, du khách đến Sun World Ha Long (Quảng Ninh) sẽ có cơ hội thực hiện một chuyến du ngoạn văn hóa xuyên Việt qua minishow “Around Vietnam” (Một vòng Việt Nam), với những tiết mục nghệ thuật tái hiện sắc màu đặc trưng của các vùng miền. Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt qua hoạt động diễu hành Việt phục tại Vườn Nhật trong không khí lễ hội rộn ràng.

Trong khi đó, du khách đến với Ninh Bình dịp này sẽ có cơ hội khám phá những giá trị truyền thống được đưa vào không gian lễ hội đương đại tại đô thị Sun Urban City (phường Hà Nam). Từ ngày 14 - 16/11, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gồm các màn diễu hành đường phố, trình diễn nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian cùng không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản vật OCOP và ẩm thực địa phương sẽ mang đến không khí náo nhiệt cho du khách.

Đô thị Sun Urban City, nơi diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nhạc EDM dân gian đương đại tối 16/11, kết hợp âm hưởng dân gian truyền thống với tiết tấu điện tử sôi động, mang đến trải nghiệm văn hóa mới mẻ, nhất là với khán giả trẻ.

Dịp này, du khách đến Sun Urban City còn có thể dạo bước trên đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê, chiêm ngưỡng biểu tượng Trống Đọi Tam, tạo nên những điểm nhấn thú vị cho hành trình du lịch của mỗi du khách.

Hương vị quê nhà kể chuyện văn hóa

Người Quảng có thán từ “Chu choa!”, thường bật lên khi gặp điều gì đó bất ngờ, thú vị. Lấy cảm hứng từ tiếng reo dân dã ấy, Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) lần đầu tiên mang phiên chợ đặc sản xứ Quảng lên đỉnh núi Chúa, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ẩm thực xứ Quảng sẽ được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế tại Chợ Chu Choa

Tại “Chợ Chu Choa”, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, bánh bèo, bánh ít lá gai giữa không gian chợ quê với quang gánh, nong nia và tiếng đàn tranh, sáo trúc. Đằng sau mỗi món ăn còn là những câu chuyện thú vị về phong tục, nếp sống của người Quảng.

Không chỉ thưởng thức ẩm thực, du khách còn có thể thử nặn tò he, vẽ nón lá, xin chữ ông đồ hay tìm mua những món quà thủ công tại không gian “Quà Việt”. Giữa khung cảnh kiến trúc châu Âu của Bà Nà, một phiên chợ quê mang đậm hương vị miền Trung sẽ trở thành điểm nhấn thú vị cho hành trình khám phá văn hóa Việt.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người dành thời gian khám phá những giá trị thân thuộc bằng nhiều cách mới mẻ, để sau mỗi chuyến đi, du khách mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là những câu chuyện đáng nhớ về văn hóa đất nước Việt Nam.