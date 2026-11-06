Khám phá những sân trượt băng ngoài trời đẹp nhất châu Âu mùa đông này

Những chuyến du lịch ngắn ngày đến các thành phố châu Âu vào mùa đông thường gắn liền với nhiều hoạt động truyền thống như tham quan chợ Giáng sinh, thưởng thức ẩm thực mùa lễ hội hay dạo bước trên những con phố được trang hoàng rực rỡ.

Tuy nhiên, với những du khách yêu thích vận động và muốn tìm kiếm trải nghiệm mới giữa hành trình tham quan, trượt băng ngoài trời cũng là một lựa chọn đáng thử.

Mỗi mùa đông, nhiều sân trong tráng lệ, quảng trường công cộng và công viên xanh trên khắp châu Âu được chuyển đổi thành những địa điểm trượt băng hấp dẫn.

Một số sân nằm dưới chân các tòa tháp lâu đài hoặc bên cạnh những bảo tàng nổi tiếng, trong khi những nơi khác là một phần của các khu chợ Giáng sinh và không gian lễ hội mùa đông. Tại đây, du khách còn có thể thưởng thức đồ uống nóng và các món ngọt đặc trưng sau những giờ vui chơi trên băng.

Dưới đây là một số sân trượt băng ngoài trời nổi bật mà du khách có thể thêm vào kế hoạch khám phá châu Âu trong mùa đông này.

Những sân trượt băng ở châu Âu nên ghé thăm mùa đông này

Sân trượt băng ngoài trời Dolder, Zurich, Thụy Sĩ

Ảnh: zuerich

Khai trương năm 1930, sân trượt băng Dolder có diện tích 6.000 m², nằm giữa khu rừng Dolderwald. Với không gian rộng rãi, nơi đây là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người muốn trải nghiệm trượt băng thay vì các sân nhỏ thường được bố trí tại quảng trường trung tâm thành phố. Sân dự kiến mở cửa đến ngày 7/3/2027.

Sân trượt băng Museumplein, Amsterdam, Hà Lan

Với khung cảnh Bảo tàng Rijksmuseum làm nền, sân trượt băng theo mùa tại Museumplein đưa hoạt động trượt băng đến ngay trung tâm khu bảo tàng nổi tiếng của Amsterdam. Du khách có thể kết hợp vui chơi trên sân băng với các hoạt động tham quan văn hóa, đồng thời thưởng thức đồ uống nóng tại những địa điểm gần đó. Sân mở cửa đến ngày 16/1/2027.

Trượt băng tại Somerset House, London, Anh

Nằm trong khuôn viên sân trong của Somerset House, địa điểm vui chơi mùa lễ hội này kết hợp hoạt động trượt băng với không gian kiến trúc ấn tượng, cây thông Noel và những buổi biểu diễn DJ vào buổi tối. Đây là một trong những điểm đến theo mùa thu hút đông đảo du khách tại London. Sân mở cửa từ ngày 11/11/2026 đến ngày 10/1/2027 và đóng cửa vào ngày Giáng sinh.

Wiener Eistraum, Vienna, Áo

Vienna Ice World biến quảng trường Rathausplatz cùng công viên xung quanh thành một không gian trượt băng rộng lớn. Những đường trượt được chiếu sáng, uốn lượn giữa các hàng cây, kết hợp với khung cảnh Tòa thị chính Vienna tạo nên trải nghiệm mùa đông đặc sắc. Khu trượt băng chính Wiener Eistraum hoạt động từ ngày 22/1 đến ngày 7/3/2027. Trong khi đó, khu trượt băng nhỏ hơn theo chủ đề chợ Giáng sinh mở cửa từ ngày 13/11/2026 đến ngày 6/1/2027 và đóng cửa vào đêm giao thừa.

Münchner Eiszauber, Munich, Đức

Sân trượt băng theo mùa của Munich mang đến trải nghiệm vui chơi ngoài trời tại Karlsplatz, còn được biết đến với tên gọi Stachus. Âm nhạc, các buổi trượt băng theo chủ đề cùng những gian hàng phục vụ món ăn truyền thống vùng Bavaria và rượu vang nóng tạo nên không khí lễ hội sôi động. Sân mở cửa từ ngày 13/11/2026 đến ngày 10/1/2027.

Sân băng Kungsträdgården, Stockholm, Thụy Điển

Nằm trong một trong những công viên nổi tiếng nhất Stockholm, sân trượt băng Kungsträdgården là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách mỗi mùa đông. Được bao quanh bởi ánh đèn thành phố, nơi đây mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa trượt băng đặc trưng của Thụy Điển mà không cần rời khỏi khu vực trung tâm thủ đô. Sân dự kiến mở cửa trở lại vào giữa tháng 11.

Varosligeti Mujegpalya, Budapest, Hungary

Budapest, Hungary. Ảnh: Zoltan Balogh/MTI via AP.

Sân trượt băng tại Công viên Thành phố Budapest mang đến trải nghiệm độc đáo với khung cảnh Lâu đài Vajdahunyad hùng vĩ. Đi vào hoạt động từ năm 1870, đây là một trong những sân trượt băng ngoài trời lâu đời nhất châu Âu, đồng thời là điểm đến quen thuộc của du khách trong các kỳ nghỉ đông tại thành phố. Sân dự kiến mở cửa từ ngày 20/11/2026.

Sân trượt băng mùa đông cổ tích Heinzels, Cologne, Đức

Sân trượt băng tại quảng trường Heumarkt là một trong những điểm nhấn của lễ hội Giáng sinh ở khu phố cổ Cologne. Du khách có thể kết hợp trượt băng với việc khám phá những con đường theo chủ đề, các gian hàng thủ công và ẩm thực mùa lễ hội tại chợ Giáng sinh Heinzels Winter Fairytale. Sân mở cửa từ ngày 23/11/2026 đến ngày 10/1/2027, đóng cửa vào ngày 24 và 25/12.

Sân trượt băng Neptunbrunnen, Berlin, Đức

Tại sân trượt băng thuộc khu chợ Giáng sinh Berlin, du khách có thể thỏa sức lướt trên băng quanh Đài phun nước Neptune, nằm cạnh Tòa thị chính Đỏ (Rotes Rathaus). Không khí lễ hội càng thêm sôi động với vòng đu quay, các gian hàng mang phong cách cổ điển và nhiều món ăn nóng đặc trưng mùa đông. Sân hoạt động từ ngày 23/11/2026 đến ngày 3/1/2027, trong khuôn khổ lễ hội Giáng sinh Berlin (Berliner Weihnachtszeit), và đóng cửa vào đêm Giáng sinh.

Sân băng Spikersuppa, Oslo, Na Uy

Nằm gần cổng Karl Johans và Nhà hát Quốc gia, sân băng Spikersuppa mang đến trải nghiệm trượt băng ngoài trời ngay giữa trung tâm Oslo. Nhờ vị trí thuận tiện, du khách có thể dễ dàng kết hợp ghé thăm địa điểm này trong hành trình khám phá thủ đô Na Uy. Sân dự kiến khai trương vào ngày 28/11/2026.

Sân trượt băng Kongens Nytorv, Copenhagen, Đan Mạch

Sân trượt băng Kongens Nytorv mang đến cơ hội vui chơi quanh bức tượng cưỡi ngựa của Vua Christian V, giữa khung cảnh những địa danh nổi tiếng như Nhà hát Hoàng gia và khách sạn d'Angleterre. Với diện tích 1.300 m², sân băng đưa du khách đến ngay trung tâm thủ đô Đan Mạch. Các quầy hàng lễ hội gần đó còn phục vụ sô cô la nóng và glogg – loại rượu vang nóng truyền thống của Đan Mạch. Sân dự kiến khai trương vào tháng 11/2026.

Đấu trường La Mã, Pula, Croatia

Đấu trường La Mã có lịch sử khoảng 2.000 năm tại thành phố Pula mang đến khung cảnh đặc biệt cho hoạt động trượt băng mùa đông. Công trình mang tính biểu tượng này được bố trí một sân trượt băng ngoài trời. Ánh đèn lễ hội càng làm nổi bật vẻ đẹp của những mái vòm đá cổ kính, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa di sản lịch sử và không khí Giáng sinh. Sân dự kiến mở cửa từ ngày 5/12/2026.